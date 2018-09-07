FİNANS

Ağustos'ta en çok kazandıran dolar, en çok kaybettiren DİBS

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 10:17 | Son Güncelleme

Finansal yatırım araçları arasında, Ağustos ayında en yüksek reel getiriyi yüzde 19.27 ile dolar kazandırırken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)  ise yüzde 17.43 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Ağustos'ta en çok kazandıran dolar, en çok kaybettiren DİBS

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - Finansal yatırım araçları arasında, Ağustos ayında en yüksek reel getiriyi yüzde 19.27 ile dolar kazandırırken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ise yüzde 17.43 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Ağustos ayı verilerine göre:
“Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 13.03, külçe altın yüzde 10.16 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 5.03, BIST 100 endeksi yüzde 7.46 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 13.20 yatırımcısına kaybettirdi.
“TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro yüzde 17.78, külçe altın yüzde 14.79 yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1.04, BIST 100 endeksi yüzde 3.57 ve DİBS yüzde 9.55 yatırımcısına kaybettirdi.
“Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24.18 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17.43 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.”
Yıllık bazda en çok kazandıran yüzde 40.36 ile dolar
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25.24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40.36 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35.52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27.74 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. (Grafik)

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