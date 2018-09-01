Ağustos’ta ihracat 12.4 milyar dolar oldu

İstanbul, 1 Eylül (DHA) - Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı Ağustos ayı geçici dış ticaret verilerine göre Ağustos ayında ihracat 12.4 milyar dolar oldu ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83.3 seviyesine yükseldi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre;

“2018 yılı Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 azalarak 12 milyar 389 milyon dolar oldu. 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 5.3 artarak 108 milyar 661 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 6.5 artış ile 162 milyar 417 milyon dolar oldu. 2018 yılı Ağustos ayında ithalat ise yüzde 22.4 azalarak 14 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.9 azalarak 27 milyar 264 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83.3’e yükseldi.

“2018 yılı Ağustos ayında en çok ihraç edilen ‘Motorlu kara taşıtları’ faslını (1 milyar 294 milyon dolar), ‘Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar’ (1 milyar 187 milyon dolar) ve ‘Kazanlar, makinalar’ (1 milyar 166 milyon dolar) ihracatı takip etti. 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise en çok ihracat 17 milyar 431 milyon dolar ile ‘Motorlu kara taşıtları’ faslından gerçekleştirildi.

“2018 yılı Ağustos ayında en çok ithal edilen ‘Mineral yakıtlar, mineral yağlar’ faslını (3 milyar 543 milyon dolar), ‘Kazanlar, makinalar’ (1 milyar 654 milyon dolar) ve ‘Demir ve çelik’ (1 milyar 406 milyon dolar) ithalatı takip etti.

“2018 yılı Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; Almanya (1 milyar 129 milyon dolar), İngiltere (912 milyon dolar) ve Irak (650 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti. En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; Rusya (1 milyar 589 milyon dolar), Çin (1 milyar 447 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 280 milyon dolar) olarak gerçekleşti.”

