FİNANS

Ağustosta küresel petrol arzı rekor seviyeye ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

Küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 80 bin varil artarak 100 milyon 50 bin varil oldu

Küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 80 bin varil artarak 100 milyon 50 bin varille rekor seviyeye ulaştı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi günlük 420 bin varil artarak 32 milyon 630 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 7 milyon 10 bin varil oldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 39 milyon 640 bin varil düzeyinde gerçekleşti.

Ağustosta OPEC içinde günlük bazda en fazla üretim artışı Libya'da yaşandı. Ülkede günlük petrol üretimi 280 bin varil artarak 950 bin varile ulaştı.

Libya'dan sonra en fazla günlük üretim artışı sağlayanlar sırasıyla Nijerya, Irak ve Suudi Arabistan oldu. Günlük petrol üretimi, Nijerya'da 90 bin varil artışla 1 milyon 610 bin varile, Irak'ta 90 bin varil artışla 4 milyon 650 bin varile ve Suudi Arabistan'da 70 bin varil artışla 10 milyon 420 bin varile yükseldi.

Geçen ay OPEC içinde en fazla üretim düşüşünün yaşandığı ülkeler, İran ve Venezuela oldu. İran’ın günlük petrol üretimi 150 bin varil azalarak 3 milyon 630 bin varile düşerken, Venezuela’nın günlük üretimi 20 bin varil düşüşle 1 milyon 240 bin varil oldu.

Ağustosta OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise günlük 340 bin varil artarak yaklaşık 60 milyon 410 bin varil oldu. Böylece, küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 80 bin varil artarak 100 milyon 50 bin varille rekor seviyeye ulaştı.

Rapora göre, 2018'de OPEC dışı ülkelerin petrol arzı geçen yıla göre günlük ortalama 2 milyon varil artarak 60 milyon varile, 2019'da da günlük 1 milyon 800 bin varil artışla 61 milyon 800 bin varile ulaşacak.

- Küresel talep 2019'da 100 milyon 800 bin varili bulacak

IEA'nın raporunda, bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 99 milyon 300 bin varili bulacağı, 2019'da ise bu rakamın 100 milyon 800 bin varile yükseleceği öngörülüyor.

Bu yıl petrol talebinde 35 milyon varille Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, onu 31 milyon 800 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon varille Avrupa izleyecek.

PARTNEREvliliğini ayakta tutmak için çok uğraştı!Evliliğini ayakta tutmak için çok uğraştı!
Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttıToplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı
Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttıTemmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IEA Küresel petrol arzı OPEC Uluslararası Enerji Ajansı

En Çok Okunan Haberler

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Piyasalara tepkisi ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Piyasalara tepkisi ne olacak?

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.