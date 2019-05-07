FİNANS

AHBİB'den 4 ayda 349 milyon dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan: - "Bu yılın ilk 4 aylık döneminde birliğimiz kanalıyla yapılan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 349 milyon dolar olarak gerçekleşti"

MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, bu yılın ocak-nisan döneminde birlik aracılığıyla 349 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, nisan ayında 88,4 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirterek, bir önceki aya göre yüzde 3'lük bir artışın kaydedildiğini ifade etti.

Birlik ihracatını ürün gruplarına göre de değerlendiren Arslan, pastacılık ürünlerinin 21,6 milyon dolarlık değeri ve yüzde 24’lük payı ile ilk sırada yer aldığını, bu ürünü 8,2 milyon dolarlık ihracatla tatlı bisküvi ve gofretlerin izlediğini kaydetti.

Arslan, nisan ayındaki ihracatı ülkeler bazında da inceleyerek, "Nisan ayında Irak yüzde 19’luk payı ve 17,2 milyon dolarlık ihracat değeri ile ilk sırada yer aldı. Ardından, 9,9 milyon dolarlık ihracat değeri ve yüzde 11’luk payı ile Suriye geldi." ifadesini kullandı.

Birlik ihracatının yılın ilk 4 ayındaki verilerine de değinen Arslan, "Bu yılın ilk 4 aylık döneminde birliğimiz kanalıyla yapılan hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 349 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemdeki sektör ihracatında Irak, Suriye, İran, Yemen, Suudi Arabistan, İtalya, Lübnan ve Almanya en çok ihracat yapılan ülkeler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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