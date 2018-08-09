AHBİB'in temmuz ayı ihracatında artış

MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (AHBİB) temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 artışla 90 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, yazılı açıklamasında, Türkiye geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artışla, 534,9 milyon dolar olduğunu belirtti.

AHBİB'in ise temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla, 90 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildiren Arslan, birliğin ülke genelindeki ihracattaki payının ise yüzde 16 olduğunu aktardı.

Arslan, ihracatın ürün gruplarına dağılımı hakkında da bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Toplam 90 milyon dolarlık sektör ihracatı içerisinde, bakliyat ürünleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artış göstererek 26 milyon dolarlık değer ve yüzde 29’luk payla ilk sırada yer aldı. Sektörde 13,3 milyon dolarlık ihracatıyla kırmızı mercimek, toplam ihracatın yüzde 15’ini oluşturarak ilgili dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün oldu. Bununla birlikte nohut ve mercimek ürünlerinin ihracatında görülen artışlar ise dikkati çekti."

Ülkelere göre incelendiğinde ise temmuz ayında Irak'ın yüzde 21’lik payı ve 19 milyon dolarlık ihracat değeriyle ilk sırada yer aldığını aktaran Arslan, Irak'ı 12,9 milyon dolarlık ihracat değeri ve yüzde 14 oranındaki payıyla Suriye'nin takip ettiğini belirtti.

Arslan, AHBİB'in yılın ilk 7 ayında 621 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini vurguladı.

