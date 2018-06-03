FİNANS

Ahi Evran Külliyesi'nde esnafa iftar

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2018 23:15 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Ne diyor Neşe Ertaş kardeşim, 'Aşk ile çalışan yorulmaz.' Bugünün Ahileri olan bizler camiamız, üyelerimiz, ülkemiz için aşk ile çalışıyoruz. Birbirimizi sevip, birbirimize daha sımsıkı sarılmalıyız. Türkiye'nin, dünyanın en büyük ekonomisi olması için çalışmalıyız"

KIRŞEHİR (AA) - Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, Ahi Evran Külliyesi'nde esnaf ve sanatkarlar için iftar sofrası kuruldu.

Kırşehir Ticaret Borsası tarafından verilen iftara katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu'nun ruhunu inşa eden Ahi Evran'-ı Veli'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Ahmedi Gülşehri'nin, Caca Bey'in, Aşık Paşa'nın toprağı Kırşehir'de bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini aynı zamanda hep bir Kırşehirli olarak gördüğünü, Şemsi Yastıman, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve büyük üstat Neşet Ertaş gibi değerlere sahip olan Kırşehir'e her zaman katkı yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabbim bizlere Ahilik kültürünün korunması ve geliştirilmesine katkı sunma fırsatı verdi. Ahilik kültürünün bugünkü temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, içinde bulunduğumuz Ahi Evran Külliyesi'ne en büyük katkı veren kurumlardan birisi olduk. Ayrıca fen fakültesine katkı yaptık. Ahi Evan Üniversitemize 500 kişilik kız öğrenci yurdu yapıyoruz. Ne diyor Neşe Ertaş kardeşim, 'Aşk ile çalışan yorulmaz.' Bugünün Ahileri olan bizler camiamız, üyelerimiz, ülkemiz için aşk ile çalışıyoruz. Birbirimizi sevip, birbirimize daha sımsıkı sarılmalıyız. Türkiye'nin, dünyanın en büyük ekonomisi arasında olması için çalışmalıyız."

TOBB'da uzun yıllar birlikte çalıştığı eski Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın Kırşehir'den milletvekili adayı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, esnaf ve sanatkara büyük katkıları olduğunu ifade ettiği Erkan'a başarı diledi.

İftara Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, çevre illerin oda başkanları, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, CHP Kırşehir İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, milletvekili adayları ile esnaf ve sanatkarlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahi iftarı Kırşehir

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