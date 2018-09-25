FİNANS

"Ahilik ticaret hayatımızın mayasıdır"

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 13:26 | Son Güncelleme

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan: - "Ahilik geleneği ticaret hayatımızın hem mayası hem de yapı taşıdır. Yurt içi ve yurt dışındaki ticaret itibarımızı üzerine inşa ettiğimiz bu ahilik gelenek ve göreneklere borçluyuz"

İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, ahilik geleneğinin ticaret hayatlarının hem mayası hem de yapı taşı olduğunu belirterek, "Yurt içi ve yurt dışındaki ticaret itibarımızı üzerine inşa ettiğimiz bu ahilik gelenek ve göreneklere borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, 31. Ahilik Haftası'na ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu hafta kapsamında ahilik geleneğinin tekrar gündeme taşındığını kaydederek, ticaret hayatlarının en önemli geleneklerini ve yaşatılması gereken esnaf kültürünü bu haftanın tekrar hatırlattığını aktardı.

Ahilik geleneğinin ticaret hayatının hem mayası hem de yapı taşı olduğunu bildiren Doğan, "Yurt içi ve yurt dışındaki ticaret itibarımızı üzerine inşa ettiğimiz bu ahilik gelenek ve göreneklere borçluyuz." ifadesini kullandı.

Doğan, Türkiye'nin ve coğrafyasının her zaman zor sınavlardan geçtiğini ancak yüzyılların birikimi ve geleneği sayesinde her zorluğun üstesinden gelebildiklerini belirterek, Türk ticaret hayatının en temel dayanağı ahilik kültürü sayesinde bugün en zor şartlarda dahi savrulmadan iş ve ticaret hayatlarına devam edebildiklerini vurguladı.

Kendilerinin de tüm iş kollarında esnaf projelerini gözettiklerini ve önceliklendirdiklerini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha çok çalışmak ve katma değer üreten projeler geliştirmekten başka bir şeye ihtiyacımız yok. İşin tüm gerekliliklerini yerine getirmek ve yönetmek için gerekli birikime sahibiz. Türkiye ve dünyanın birçok noktasında gerçekleştirilen ziyaretler esnasında en çok övgü aldığımız nokta esnafımızın müşteriye yaklaşımı. İtibar üzerine kurulu ahilik geleneğinin yeni girişimci nesillere de mutlaka aktarılması gerekiyor. Esnaflar, tüketicinin nabzını tutan, ihtiyacı en iyi analiz eden noktalardır. İş dünyasının geliştirdiği her projede en önemli paydaş esnaflar olmalıdır."

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TÜMSİAD Yaşar Doğan

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