FİNANS

Ahıska Türkleri ekonomiye katkı sağlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, 7 milyon 746 bin liralık yatırımla hayata geçirilen seralarda sebze üreterek aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyor - Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar: - "Bu proje, 7 milyon 500 bin TL’ye mal oldu. Daha çok kışa yönelik değil de bahar ve sonbahara kadar ürününü alacak şekilde yapıldı. Gelecek yıllarda bu program çerçevesinde daha fazla ürün aldığımız zaman komşu ülkelere de ürün satmayı planlıyoruz"

ERZİNCAN (AA) - YAKUP BAKAR - Erzincan'da 7 milyon 746 bin liralık yatırımla hayata geçirilen seralarda istihdam edilen Ahıska Türkleri, sebze üreterek hem ailelerinin hem de ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iskan edilen Ahıska Türkleri'nin istihdamlarına yönelik başlatılan çalışmalar, ilk meyvelerini vermeye başladı.

Üzümlü Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Üzümlü Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanan "Sebze Yetiştiriciliği İçin Yay Çatılı Sera Projesi" kapsamında oluşturulan ve her biri 1600 metrekare olan 50 sera, Ahıska Türkü 50 ailenin ekmek kapısı oldu.

- Sebzeleri toptancılar aracılığıyla çevre illere satıyorlar

Domates, biber, salatalık gibi sebze çeşitlerinin yetiştirildiği seralarda hasada başlayan aileler, yoğun mesai yapıyor.

Ahıska Türkü aileler tarafından yetiştirilip hasadı yapılan ürünler, ilçede bulunan sebze ve meyve toptancıları aracılığıyla başta Erzincan olmak üzere çevre illere pazarlanıyor.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahıska Türkleri'nin hem bölgeye hem de Türk ekonomisine sera projesi ile fayda sağlayacağını söyledi.

- "Daha fazla üreterek komşu ülkelere de satmayı planlıyoruz"

Ahıska Türkleri'nin, bulundukları ülkelere yük olmamak için o ülkedeki ekonomiye katkı sağladığını ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

"Bu proje, 7 milyon 500 bin TL'ye mal oldu. Daha çok kışa yönelik değil de bahar ve sonbahara kadar ürününü alacak şekilde yapıldı. Gelecek yıllarda, bu program çerçevesinde daha fazla ürün aldığımız zaman, komşu ülkelere de ürün satmayı planlıyoruz. Aynı zamanda bu ürünlerin daha güzel kullanılabilmesi için, asla israfa kaçınmadan verimli bir şekilde kullanılabilmesi için fabrikaların da yapılması gerekiyor."

Uçar, serada 50 ailenin istihdam edildiğini belirterek, ailelerle birlikte sayı olarak yaklaşık bin Ahıska Türkü'nün serada çalıştığını sözlerine ekledi.

- "Ana yurdumuz Türkiye'ye yük olmayacağız"

Serada çalışan Ahıska Türkü Yaşar Mevlütoğulları ise seralarda üretim yaparak Türkiye'ye yük olmamaya çalışacaklarını söyledi.

Kendilerine böyle güzel imkan sunan yetkililere teşekkür eden Mevlütoğulları, "Bu bizim dedelerimizin, nenelerimizin hayaliydi. Biz o hayali yaşadık. Ondan sonra bizi bir iş sahibi ettiler. Biz burada sera sahibi olduk ve bu bizim bir kazancımızdır. Biz hiçbir zaman, hiçbir devlete yük olmadık. İnşallah bizim ana yurdumuz Türkiye'ye hiç yük olmayacağız." diye konuştu.

Yaşar Rical da üretimi önümüzdeki yıllarda arttıracaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bu seralar Ahıska Türkleri için yapıldı. Çok daha fazla ürün yetiştirebiliriz. Ailemle birlikte gündüz gece çalışıp, vatanımıza hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtuTHY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldıAtatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahıska Türkleri Erzincan Üzümlü

En Çok Okunan Haberler

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Bakan Albrayrak açıkladı! 'Yeni bir rekor'

Bakan Albrayrak açıkladı! 'Yeni bir rekor'

Fiyatı çok düşünce müdahale gelmişti!

Fiyatı çok düşünce müdahale gelmişti!

Moody's'ten Türkiye açıklaması

Moody's'ten Türkiye açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı

Elma bahçelerinde hasat

Elma bahçelerinde hasat

MOBİSAD / Turnacı: Katma değeri artırmak için özveriyle çalışıyoruz

MOBİSAD / Turnacı: Katma değeri artırmak için özveriyle çalışıyoruz

MMO: Havacılık ve uzay sektörü için gerçekçi planlamalar yapılmalı

MMO: Havacılık ve uzay sektörü için gerçekçi planlamalar yapılmalı

WWF / Kalem: Deniz Koruma Alanları önemli bir çıkış yolu

WWF / Kalem: Deniz Koruma Alanları önemli bir çıkış yolu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.