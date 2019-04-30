Ahlat doğal gaz boru hattı yapım işi ihalesi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) tahmini bedeli 19 milyon 245 bin 789 lira olan "Ahlat İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşi" ihalesine en düşük teklifi 17 milyon 614 bin lirayla Setyol Sanayi Tesisleri İmalat Mak. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. verdi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünde yapılan Ahlat ilçesi doğal gaz boru hattı yapım işi ihalesinde istekli 14 firmanın teknik ve mali teklif zarfları elektronik olarak incelendi.

Yaklaşık maliyeti 19 milyon 245 bin 789 lira olan yapım işinin ihalesinde en düşük teklifi 17 milyon 614 bin lira ile Setyol Sanayi Tesisleri İmalat Mak. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. verdi.

İhaleye katılan diğer firmaların teklifleri ise şöyle oldu:

- Alka Enerji İnşaat Personel Belgelendirme Kalibrasyon San. ve Tic. Ltd Şti: 22 milyon 468 bin 959 lira 50 kuruş

- Aslı Berk Yapı İnş. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. : 24 milyon 664 bin lira

- Ergezen Yapı Tic. Ltd Şti: 20 milyon 812 bin 133 lira 82 kuruş

- Fırat İnşaat Endüstri San. ve Tic. AŞ: 20 milyon 318 bin 107 lira 42 kuruş