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Ahlat patatesinden 160 milyon liralık gelir hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 5'lik kısmının karşılandığı Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl üretilen yaklaşık 160 bin ton patatesten 160 milyon liralık gelir hedefleniyor - Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden: - "Patatesin büyük kısmını Irak'a ihraç ediyoruz. Orada iyi bir potansiyel yakaladık. Geri kalanı ise bu bölgeye ve çevre illere satıyoruz. Patateste marka haline geldik" - Patates üreticisi Hüsnü Gültaç: - "Bu yıl 55 dönümde 250-300 ton patates ürettik. Verimden çok memnunuz. Herhangi bir hastalık olmadı ve üretimde sıkıntı yok"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin patates havzası olarak bilinen Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl üretilen yaklaşık 160 bin ton patatesten 160 milyon liralık gelir elde edilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 5'lik kısmının karşılandığı Ahlat ilçesinde bu yıl verimin yüksek olması dolayısıyla 40 bin dekarda yaklaşık 160 bin ton patates üretildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece sertifikalı tohum üretiminin yapıldığı ilçede tarıma elverişli verimli arazilerde üretilen patates, hem çiftçinin yüzünü güldürdü hem de ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

- "Patateste marka haline geldik"

Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin bir tarım havzası olarak bilindiğini ve arazilerin büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Ahlat'ta tarlaların hem cazibeli hem de kuyudan çekilen sularla sulandığını anlatan Demirden, bu arazilerde üretilen patateslerin satışa sunulduğunu kaydetti.

Demirden, ürünlerin bir kısmının da depolarda bekletildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Patatesin büyük kısmını Irak'a ihraç ediyoruz. Orada iyi bir potansiyel yakaladık. Geri kalanı ise bu bölgeye ve çevre illere satıyoruz. Patateste marka haline geldik. Ürünlerimiz piyasada 1 ile 1 lira 25 kuruştan satılıyor. Fiyatlar geçen yıla göre daha iyi. Satışlarda bir sıkıntı görmedik. Geçen yıllarda ürünümüzün çoğu elimizde kaldı, büyük zararımız oldu. Çiftçiler bankalara borçlandı."

-Tarlalarda yaklaşık 15 bin kişi çalıştı

Üretilen 160 bin ton patatesten ülke ve ilçe ekonomisine 160 milyon lira gelir sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Demirden, patates üretiminin aynı zamanda istihdama da büyük katkı sağladığını ve 6 ay boyunca tarlalarda yaklaşık 15 bin kişinin çalıştığını kaydetti.

Demirden, nakliyede yaşanan sıkıntılar nedeniyle ürünlerini sadece Irak'a ihraç edebildiklerini dile getirdi.

Ahlatlı patates üreticisi Hüsnü Gültaç ise bu yıl üretimden memnun olduklarını ifade etti.

Patateste verimin tarla ve tohuma göre değiştiğinin altını çizen Gültaç, şöyle konuştu:

"Her tarlanın verimi farklı oluyor. Bu yıl 55 dönümde 250-300 ton patates ürettik. Verimden çok memnunuz. Herhangi bir hastalık olmadı ve üretimde sıkıntı yok. Topraklarımızı dinlendirerek ekiyoruz. Bu nedenle üretimde sıkıntı olmuyor. 4 yılda bir aynı yerde patates ekiyoruz."

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Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden Bitlis çifçi Irak ihracat Patates

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