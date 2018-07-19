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Ahlatçı Yatırım: Dolar için direnç noktası 4.85

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler, günlük piyasa bülteninde doların lira karşısında 4.85 direncini net aşmadıkça 4.72’ye kadar düşebileceğini, aksi bir senaryoda doların 4.90 ve 4.95 düzeylerine doğru yeni bir atağa geçebileceğini öngördü.

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler, günlük piyasa bülteninde doların lira karşısında 4.85 direncini net aşmadıkça 4.72’ye kadar düşebileceğini, aksi bir senaryoda doların 4.90 ve 4.95 düzeylerine doğru yeni bir atağa geçebileceğini öngördü.
Ahlatçı gelişme ve verilere ilişkin günlük bültende şu değerlendirmeleri yaptı:
“Dolar/lira paritesinde Temmuz ayı vadeli sözleşme fiyatı, dün gerçekleşen işlemlerle birlikte yönünü hafif aşağı çevirmeye hazırlandığı sinyalini verdi.
“Gün içerisinde 4.8075 civarında haber akışı kaynaklı yükselişle 4,8730 seviyeleri görülmesine rağmen hareketin devam etmemesi dikkat çekti.
“Teknik görünümle birlikte 4.8570 direnci net bir şekilde aşılmadıkça aşağıda 4.8075-4.7725 ve 4.7275 seviyeleri sırasıyla test edilebilir.
“Aksi senaryoda 4.9020 ve 4.9500 seviyelerine doğru yeni bir atak söz konusu olabilir.
“Ons Altın Ağustos vadeli fiyatı negatif eğilim içerisinde hafta başında düşüşünü hızlandırırken, Çarşamba günü 1,225 dolar desteği üzerinde denge kazanarak yatay bir seyir izledi.
“Mevcut eğilim çerçevesinde 1,225 dolar desteğinin aşağı yönlü geçilmesi halinde 1,221 dolar ve 1,217 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.
“Yukarı yönlü tepki hareketi oluşması durumunda ise fiyat 1,230-1,234-1,239 dolar direnç seviyelerini test etmek isteyebilir.”
“Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından dün yayınlanan verilere göre Euro Bölgesi içerisinde Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 2.00 seviyesine yükselirken, çekirdek rakamı yüzde 0.9 ile beklentinin altında kaldı.
“İngiltere'de ise açıklanan TÜFE rakamı yıllık bazda yüzde 2.4'lük artışla beklentilerin altında kaldı.
“Ada ülkesinde çekirdek enflasyon, 15 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 1.9'a yavaşladığ.
“Veriler sonrasında İngiltere Merkez Bankası’nın önümüzdeki süreçte faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentiler zayıfladı.
“ABD tarafına baktığımızda, İnşaat izinleri yüzde 2.2 düşerek Eylül 2017'den beri en düşük seviye olan 1.27 milyona geriledi.
“Diğer yandan ülkede konut başlangıçları Haziran ayı içerisinde yüzde 12.3 düştü.
“Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi karşısında bir gün önce gerçekleştirdiği sunumu tekrarlayan ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, ticaret anlaşmazlığının korumacılığa dönüşmesi durumunda olumsuz olacağını belirtti.
“Fed'in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan Bej Kitap raporunda da ABD'deki üreticiler ek gümrük vergisine dair endişelerini dile getirdi.
“Yurt içerisinde perakende sektörü satış hacmi, Mayıs’ta aylık yüzde 1.3 azaldı.
“Uluslararası Para Fonu (IMF) Araştırma Departmanı Direktörü Ferretti, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.2, gelecek yıl yüzde 3.9 büyümesini beklediklerini, geçmiş dönemdeki hızlı ekonomik büyüme sonrasında aşırı ısınmaya dair birçok işaret ortaya çıktını söyledi.
“Piyasalarda takip edilen bir diğer konu rahip Brunson davası olurken, mahkemenin aldığı tutukluluğun devamı kararı ardından lira varlıkları üzerinde sınırlı da olsa satış baskısı oluştu.
“Diğer taraftan yaklaşık iki yıl süren OHAL’in bugün saat 00.00 itibariyle sonlandığını da belirtelim.
“Borsa İstanbul Endeksi’nde yukarı yönlü eğilimin güç kazanabilmesi için 92 bin 400-93 bin direnç seviyelerinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.
“Aşağıda ise günlük kapanışlar baz alındığında 89 bin 500 seviyesi destek olarak öne çıkıyor.
“Ağustos vadeli VİOP30 son iki işlem gününde 113 bin 600 düzeyi üzerinde kalıcılığını artırdı ve 116 bin 500 direncine yaklaştı.”

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