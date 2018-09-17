Ahlatçı Yatırım: ECB Başkanı Draghi ve PMI verileri ön planda

İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Ahlatçı Yatırım’ın “Bu Hafta, Küresel Piyasalarda ECB Başkanı Draghi’nin Açıklamaları ve Öncü PMI Verileri Ön Planda…” başlıklı haftalık forex bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan GSYİH verilerine göre, Japonya ekonomisi 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.7 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.0 büyüdü. Çin’de açıklanan Ağustos ayı TÜFE verisi bir önceki aya göre yüzde 0.7 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 arttı.

“İngiltere’de açıklanan İmalat Üretimi verisi aylık bazda yüzde 0.2 azalırken yıllık bazda yüzde 1.1 arttı. İngiltere’de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Temmuz ayında piyasa beklentisine paralel yüzde 4.0 seviyesinde gerçekleşti.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Sanayi Üretimi verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 düştü.

“ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.1 azalırken yıllık bazda yüzde 2.8 arttı.

“Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısı ardından yapılan açıklamada yüzde 0,0 düzeyindeki faiz oranında bir değişikliğe gitmedi. ECB tarafından yapılan açıklamada, Eylül 2018 sonrasında aylık net tahvil alım miktarının Aralık 2018 sonuna kadar 15 milyar Euro seviyesine indirileceği belirtilmiş ve daha sonra alım yapılmayacağı duyuruldu. Kurum ayrıca Euro Bölgesi için 2018 ve 2018 yılı için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi faiz kararı sonrası basın toplantısında büyümenin geniş tabanlı olduğunu ve enflasyonun arttığını, ekonomideki güçlenmenin güveni desteklemeye devam ettiğini duyurdu.

“Diğer taraftan İngiltere'de Merkez Bankası (BoE) Eylül ayı toplantısı sonrasında yüzde 0.75 düzeyindeki politika faiz oranında bir değişikliğe gidilmemiş ve varlık alım programını 435 milyar Sterlin olarak sabit bırakılmıştır. Ayrıca kurum İngiltere ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti.

ABD'de ise Ağustos ayına dair tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0.2 ve yıllık bazda yüzde 2.7 ile beklentilerin altında kaldı.

“Çin’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre piyasa beklentisi üzerinde yüzde 6.1 oldu. Çin’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Ağustos ayında yıllık bazda beklentilerin üzerinde yüzde 9.0 arttı.

“ABD’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre piyasa beklentisi altında yüzde 0.1 arttı. ABD’de açıklanan Kapasite Kullanım Oranı verisi Ağustos ayında yüzde 78.1 olarak gerçekleşirken İmalat Üretimi verisi aynı dönemde bir önceki aya göre piyasa beklentisi altında yüzde 0.2 arttı. ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 0.4 arttı. ABD’de açıklanan öncü Michigan Tüketici Güveni verisi Eylül ayında beklentilerin üzerinde artış ile 100,8 seviyesine yükseldi.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan GSYİH verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.2 büyüdü.

“TCMB’nin gerçekleştirmiş olduğu Eylül ayı Para Politikası Toplantısı sonrasında, yayımlanan Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusunda, politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17.75’ten yüzde 24 seviyesine yükseltilmesine karar verildiği açıklanmıştır.

“TCMB tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi Gelişmeleri raporuna göre, 2018 yılı Temmuz ayında Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2.960 milyon dolar azalarak 1.751 milyon dolara geriledi. On iki aylık cari işlemler açığı ise 54.560 milyon dolar olarak gerçekleşti.

“TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistikleri raporuna göre, 2018 yılı Haziran ayında İşsizlik Oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre artarak yüzde 10.2 seviyesinde gerçekleşti.

“TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretimi verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3.5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 arttı.

“Geçtiğimiz hafta Kurun, bir önceki haftaya göre yüzde 3.8 değer kaybederek haftayı 6.1565 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 1.60 değer kazanımı ile 94.759 puandan haftayı tamamladı.



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