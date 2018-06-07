Ahlatçı Yatırım: Gözler TCMB faiz kararında

İstanbul, 7 Haziran (DHA) - Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler'in "Gözler TCMB faiz kararında" başlıklı günlük piyasa bülteninde, piyasaların bugünkü Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu olağan toplantısından çıkacak kararı izleyecekleri belirtildi:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan Perakende PMI verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre artış ile 51.7 olarak gerçekleşti.

"Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş ekonomisti Peter Praet yaptığı açıklamalarda, enflasyon verisinin ilerleyen dönemde ECB’nin hedefine yakınsayacağına yönelik güvenin arttığına değinirken tahvil alımlarını kademeli olarak azaltılması konusunun ECB’nin Haziran ayı toplantısında tartışılacağını ifade etti.

"ECB Yönetim Kurulu Üyesi Jens Weidmann yaptığı açıklamalarda, enflasyonun kademeli olarak ECB hedeflerine yaklaşacağı beklenirken, piyasaların parasal gevşemenin bu yıl sonlandırılması beklemesinin makul olduğunu ifade etti.

"ECB Yönetim Kurulu üyesi Klaas Knot yaptığı açıklamalarda, ECB’nin tahvil alım programını en kısa sürede sonlandırılması gerektiğini ifade ederken enflasyonun ECB hedefi olan yüzde 2 seviyesine yaklaşmakta olduğunu ve varlık alım programını devam ettirmek için herhangi bir neden olmadığını belirtti.

"ABD’de açıklanan 1.çeyrek Tarım Dışı Üretkenlik verisi çeyreklik bazda, piyasa beklentisinin altında yüzde 0.4 gerçekleşti.

"ABD’de açıklanan 1.çeyrek Birim Emek Maliyetleri verisi çeyreklik bazda piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 2.9 gerçekleşti.

"ABD’de açıklanan dış ticaret açığı Nisan ayında 46.2 milyar dolar ile yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD borsaları günü artıda tamamladı.

"Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 0.13 düşüş ile 7619 dolar, Ripple yüzde 0.9 düşüş ile 0.67 dolar ve Ethereum yüzde 0.65 düşüş ile 604 dolar seviyesinde günü tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, TL’de artan oynaklık ile birlikte kurun 4.6280 seviyeleri civarına kadar yükseldiği görülse de doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi ve TL’de yaşanan toparlanma ile birlikte günü 4.5562 seviyesinde tamamladığı görüldü.

"BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.19 düşüş ile 96,657 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.22 milyar TL olarak gerçekleşti.

"TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 16.50 seviyesinde gerçekleşti.

"Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.06 artış ile yüzde 17.95 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.07 düşüş ile yüzde 15.21 seviyesinde günü tamamladı.

"5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.02 artış ile 279.42 düzeyinde olduğu görülüyor."

"Kurda dün TCMB’nin bugün gerçekleştireceğiz PPK toplantısından çıkacak olası bir faiz artırımı beklentisinin yarattığı fiyatlamalar gerçekleşti.

"Bununla birlikte Dolar’ın da dünkü zayıf seyri kur tarafında 4.63 seviyesinin altında hareketlerin oluşmasını sağladı.

"Son enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde yükseliş göstermesi akabinde artan faiz artırım beklentileri doğrultusun da biz de borç verme faizinde 50-75 baz puan civarı faiz artırım kararının gelebileceğini düşünüyoruz.

"Bugün faiz artırım kararı gelmesi durumunda geri çekilmeler ilk etapta 4.54-4.51 desteklerinin test edilmesine neden olabilir. 4.51 altına geçişlerde ise 4.48’e doğru düşüşün devamını izleyeceğiz.

