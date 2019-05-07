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Ahmet Cemal Dördüncü, Global Compact Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 17:30 | Son Güncelleme

Global Compact Türkiye’nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Cemal Dördüncü Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

İSTANBUL (AA) - UN Global Compact Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü seçildi. Dördüncü, 2022 yılına kadar yürüteceği görevi, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin'den devraldı.

Unilever'den yapılan yazılı açıklamaya göre, UN Global Compact Başkan Yardımcısı Paul Polman'ın konuk olduğu Global Compact Türkiye’nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Cemal Dördüncü Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paul Polman, insanlığın pek çok açıdan çelişki içinde yaşadığını belirterek, "Günümüzde insanlar daha uzun ve sağlıklı yaşam sürmeye başladı. Her zamankinden daha fazla insan eğitim alırken, dünya ekonomisi de inanılmaz bir büyümeye tanık oldu. Ancak, bu benzeri görülmemiş küresel büyümenin bir bedeli var. Gerçeklerle yüzleşecek olursak, bugün dünyamız iklim değişikliğinin artışı ile oluşan büyük eşitsizlik nedeniyle önemli bir krizde. Acil eylem ihtiyacı için sesimizi daha yüksek çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Görevi Dördüncü'ye devreden Seçkin, Global Compact Türkiye'nin gerek sekretarya deneyimi ve kapasitesi gerekse üyelerinin uygulamaları ile dünyada örnek gösterilen, her yeni platforma davet edilen, çalışmaları yakından takip edilen ve takdir edilen bir platform haline geldiğini aktardı.

Yeni Başkan, Ahmet Cemal Dördüncü ise, şunları kaydetti:

"İş dünyası doğru iş birlikleri ile tüm bilgi birikimini, kıvraklığını ve kaynaklarını hedeflere çözüm üretmeye kanalize ettiğinde ve en iyi bildiği şeyi, yani 'iş yapmayı' sorumlu hale getirdiğinde dönüşümün dinamosu olmaması için hiçbir neden yok. Önümüzde daha gidecek uzun bir yol var, ancak etki yaratmak isteyen paydaşlar için Global Compact Türkiye'nin doğru bir adres olduğuna inanıyoruz. Zaman, insan onuruna yakışır bir gelecek için elimizi taşın altına koyma zamanı."

Verilen bilgiye göre, yeni Yönetim Kurulu, Ahmet Dördüncü, Ahmet Erdem, Akansel Koç, Aysun Sayın, Burcu Gündüz, Can Çaka, Cem Köksal, Demet İkiler, Dilek Cesur, Ebru Dildar Edin,Ebru Tüzecan,Elvan Ünlütürk, Erdal Karamercan,Melsa Ararat, Mustafa Seçkin, Servet Yıldırım'dan oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Cemal Dördüncü Global Compact Türkiye

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