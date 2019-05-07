Ahmet Cemal Dördüncü, Global Compact Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu

İSTANBUL (AA) - UN Global Compact Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü seçildi. Dördüncü, 2022 yılına kadar yürüteceği görevi, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin'den devraldı.

Unilever'den yapılan yazılı açıklamaya göre, UN Global Compact Başkan Yardımcısı Paul Polman'ın konuk olduğu Global Compact Türkiye’nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Cemal Dördüncü Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paul Polman, insanlığın pek çok açıdan çelişki içinde yaşadığını belirterek, "Günümüzde insanlar daha uzun ve sağlıklı yaşam sürmeye başladı. Her zamankinden daha fazla insan eğitim alırken, dünya ekonomisi de inanılmaz bir büyümeye tanık oldu. Ancak, bu benzeri görülmemiş küresel büyümenin bir bedeli var. Gerçeklerle yüzleşecek olursak, bugün dünyamız iklim değişikliğinin artışı ile oluşan büyük eşitsizlik nedeniyle önemli bir krizde. Acil eylem ihtiyacı için sesimizi daha yüksek çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.