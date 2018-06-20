FİNANS

Ahsen Sena, Pegasus filosuna katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 13:00 | Son Güncelleme

Yeni nesil çevreci motorlara sahip uçaklarla filosunu genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan dördüncüsü olan TC-NBT kuyruk tescilli “Ahsen Sena” isimli uçağı teslim aldı.

Ahsen Sena, Pegasus filosuna katıldı

ANIL UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-Yeni nesil çevreci motorlara sahip uçaklarla filosunu genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan dördüncüsü olan TC-NBT kuyruk tescilli “Ahsen Sena” isimli uçağı teslim aldı.

Fransa’nın Toulouse şehrinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na dün akşam 21:10 itibarıyle iniş yapan Airbus A320neo tipi yeni uçak, Pegasus’un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 20'nci ve Pegasus filosunun 78. uçağı olma özelliğini taşıyor.

5,7 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç filosuna sahip olan Pegasus’un filosunda 45 adedi Boeing B737-800, 1 adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320-200ceo ve 20 adedi Airbus A320neo olmak üzere toplam 78 adet uçak bulunuyor.

(FOTOĞRAFLI)

Ahsen Sena, Pegasus filosuna katıldı

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