FİNANS

Ahududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ahududu ihtiyacının yüzde 87'sini karşılayan Bursa'da yapılan ilk hasat, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- TÜRKİYE'nin ahududu ihtiyacının yüzde 87'sini karşılayan Bursa'da yapılan ilk hasat, çiftçinin yüzünü güldürdü. Dönüm başına yaklaşık 1 ton ürün alan üretici, ahududunun kilosunu 11 TL'den satıyor.

Türkiye'de ahududu üretiminin tamamına yakınının karşılandığı Bursa'da hasadın olumlu hava koşullarının da etkisiyle verimli geçmesi, üreticinin yüzünü güldürdü. Dönüm başına ortalama 1 ton ürün alınan ahududu da geçen yıl olgunlaşma dönemindeki yağışlar nedeniyle yeterince ürün elde edilmemişti. Daha çok tatlı ve dondurma yapımlarında kullanılan ahududuyu üretici kilosu 11 TL'den satıyor.

‘1 DÖNÜMDEN 1 TON AHUDUDU’

Kestel ilçesinde ahududu üreticiliği yapan Osman Nuri Altınay(60), ''Bundan önce çilek yetiştiriyodum. Daha sonra ahududu yetiştirmeye başladım. Zevk almadan bu işi yapamazsın. Ya zevk alacaksın ya da hırslı olacaksın. Bu seneye kadar hasattan memnun değildik ama bu sene memnun kalacağız. Bir kere dikildiği zaman ağaçlardan 10 yıl verim alıyoruz. Her sene ağaçların budaması, çapalaması, bakımı yapılıyor. Verim veren dallar kesilip yandan çıkan dallar gelecek sene için hazırlanıyor. Hasat 30-35 gün sürüyor. 10 tane çalışanım var. Bir dönüm araziden yaklaşık 1 ton verim alıyoruz. Kilosunu 11 liradan satıyoruz” dedi.

‘EN ÇOK PASTANELER TERCİH EDİYOR’

Çocukluğundan itibaren çiftçilik yapan Altınay, Ahududunun yetişme koşullarını anlatarak, “Bitkinin aradığı iklim koşulları, havanın temiz ve serin olması, suyun bol olması. Mahsulümüzü tamamen organik yetiştiriyoruz. Bir kereye mahsus ilaçlıyoruz. Haşerenin filizleri kesmemesi için ilaç atıyoruz. Onun dışında ilaç atmıyoruz. Mahsulün büyümesi için herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. En çok pastaneler tercih ediyor. Dondurmalarda veya pasta süslemelerinde kullanılıyor. Gelecek yıl da üretime devam etmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

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