FİNANS

Aile şirketinin fındıklı ürünleri dünyanın dört bir yanında

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 12:11 | Son Güncelleme

Ordu'da 1933 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren bir aile şirketinin ürettiği doğal ve işlenmiş fındıklı ürünler, 40'ı aşkın ülkeye ihraç ediliyor - Dört kuşaktır bu sektörde faaliyet gösteren aile bireylerinden Halit Gürsoy: - "Dünyanın birçok yerine ve kıtasına artık gözümüzü dikmiş durumdayız. Bunların başında Kuzey Amerika gibi nüfusun yoğun olduğu ülkeler geliyor"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da yaklaşık 85 yıldır faaliyetini sürdüren bir aile şirketi, ürettiği doğal ve işlenmiş fındıklı ürünleri 40'ı aşkın ülkeye satıyor.

Kentte 1933 yılında Dursun Gürsoy tarafından kurulan Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, dört kuşaktır faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yaklaşık 400 işçinin istihdam edildiği firmada üretilen fındıklı ürünler, iç piyasanın yanı sıra 40'ı aşkın ülkede damakları tatlandırıyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Halit Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1933 yılından bu yana Türkiye'nin kıymetli tarım ürünü fındığı alıp işleyen ve ihraç eden bir firma olduklarını söyledi.

Fındığı sadece naturel olarak değil, işlenmiş haliyle de sattıklarını belirten Gürsoy, "Bugün Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Uzak Doğu, Amerika hatta Güney Afrika'ya kadar fındıklı ürünlerimizi ihraç ediyoruz." dedi.

Gürsoy, endüstriyel ürünler haricinde tüketicinin kullandığı ürünlerin satışlarını yaptıklarını ifade ederek, insanların raflardan gidip alabilecekleri fındık kreması, ezmesi ve unu gibi birçok ürünü dünyanın dört bir tarafına ulaştırdıklarını aktardı.

Ürünlerini sattıkları ülke sayısını artırmak için Ar-Ge çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken Gürsoy, bunun yanında yurt dışındaki gıda fuarlarına katılarak ürünlerinin tanıtımını yaptıklarını kaydetti.

- "Ordu ve ülke ekonomisine ciddi katkı sunuyoruz"

Gürsoy, Avrupa Birliği pazarının damak tadı anlamında kıymetli olmasına rağmen büyüyen bir pazar olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla dünyanın birçok yerine ve kıtasına artık gözümüzü dikmiş durumdayız. Bunların başında Kuzey Amerika gibi nüfusun yoğun olduğu ülkeler geliyor. Buralar da bizim için kıymetli pazarlar. Her pazarın kendi dinamikleri var. Bu dinamikleri de göz önüne alarak o pazarlarda olabilmek için farklı stratejileri ortaya koymaya gayret ediyoruz."

Firmalarının iç ve dış pazarda çikolata, pasta, şekerleme, dondurma ve bisküvi sektörlerinin lider markalarıyla çalıştığına vurgu yapan Gürsoy, yıllık 300 milyon lira civarında cirolarının olduğunu, hem ülke hem de Ordu ekonomisine ciddi anlamda katkı sunduklarını söyledi.

- Dört kuşaktır fındıklı ürünler ihraç ediliyor

Gürsoy, 85 yıllık mazisi olan firmalarının dört kuşaktır fındıklı ürünleri dünyanın dört bir tarafına ihraç ettiğini kaydederek, "Firmamız ilk olarak 1933 yılında Dursun Gürsoy tarafından kuruldu. Daha sonra aile şirketi olarak devam eden firmamızda görevi dedem Halit Gürsoy devraldı. Dedemin vefat etmesiyle firma 1980'lı yıllarda babam Dursun Oğuz Gürsoy ve amcam Nejdet Gürsoy tarafından yönetilmeye devam etti. Şu anda bizler de dördüncü kuşak olarak kuzenlerimizle aile şirketimizi yönetmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Bizim için önemli olan istihdam"

Halit Gürsoy, kendileri için önemli olanın cirodan ziyade istihdama sundukları katkı ve bunun da sürdürülebilirliği olduğuna işaret etti.

Firmanın insan sağlığı ve hijyeni hep ön planda tuttuğunu vurgulayan Gürsoy, "Ortada adından kaliteyle söz ettiren bir firma var. Firmamızın bu noktalara gelmesinde dört neslin büyük emekleri var. Amacımız bu firmayı sonraki nesillere de en iyi şekilde devredebilmek." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
fındık ihracat Krema ordu

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