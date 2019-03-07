Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, uzun saçları ve sıra dışı görüntüsüyle korku filmi karakterini andıran "Momo" adlı çizim ve çocuklara yönelik diğer sanal tehditler konusunda aileleri ve gençleri uyardı.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocukları "Momo" ve benzeri tehlikelere karşı korumak için Bakanlık koordinasyonunda BTK ve diğer kurumların topyekun bir mücadele içinde olduğunu belirtti.

İnternetin güvenli kullanımı kapsamında verdikleri eğitim ve seminerlerde en önemli başlıklardan birisinin de siber zorbalık olduğuna işaret eden Sayan, "Özellikle çocuklarımızın güvenliğini hedef alan bu tür tehlikelere karşı aileler de çok dikkatli olmalı. Yavrularımızı risklerini tam olarak bilmedikleri dijital bir dünyada yalnız bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

"Mavi Balina", "Momo" gibi oyunları oynayan çocuklarda depresyon, kaygı bozuklukları, davranış sorunları ve suça eğilimin arttığına dikkati çeken Sayan, sanal zorbalık içeren bu oyunların özellikle küçük yaştaki çocukları hedef aldığını aktardı.