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Aileleri mermerci olan Türk öğrencilerin Çin'e eğitim çıkarması

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 10:51 | Son Güncelleme

Türkiye’den geçtiğimiz yıl Çin’e 774 milyon dolar değerinde blok mermer ihracatı gerçekleştirilirken, aileleri mermer ticareti ile uğraşan birçok Türk öğrenci, iki ülke arasındaki ticarete gelecekte katkı sağlamak adına eğitim için Çin'in yolunu tuttu. Özellikle Çin’in en çok mermer ihracatı yapılan kenti olan Xiamen'in üniversitesinde eğitim gören 43 Türk öğrenciden 20’sinin ailesinin mermer ticareti ile uğraşması dikkat çekti.

Aileleri mermerci olan Türk öğrencilerin Çin'e eğitim çıkarması

Gökhan Artan /Pekin, 27 Mayıs (DHA)- Türkiye’den geçtiğimiz yıl Çin’e 774 milyon dolar değerinde blok mermer ihracatı gerçekleştirilirken, aileleri mermer ticareti ile uğraşan birçok Türk öğrenci, iki ülke arasındaki ticarete gelecekte katkı sağlamak adına eğitim için Çin'in yolunu tuttu. Özellikle Çin’in en çok mermer ihracatı yapılan kenti olan Xiamen'in üniversitesinde eğitim gören 43 Türk öğrenciden 20’sinin ailesinin mermer ticareti ile uğraşması dikkat çekti.

Mermerde sahip olduğu kalite ve rezervi ile mermer ihracatında Türkiye’nin en büyük blok mermer alıcısı ülke Çin Halk Cumhuriyeti. Geçtiğimiz yıl 774 milyon dolar Türkiye’den Çin’e mermer ihracatı yapılırken, ekonomik olarak ülkenin en önemli liman kentlerinden biri olan Tayvan Boğazı'nın güneydoğu kıyısında yer alan Çin’in Xiamen şehri ise doğaltaş ticareti ile dikkat çekiyor.Kent ülkenin mermer ihracatında en önde gelen şehirlerden biri olarak dünya doğaltaş pazarına da yön veriyor. Xiamen de ayrıca düzenlenen dünyanın tek blok mermer fuarı olan Mart ayında düzenlenen Doğaltaş ve Teknoloji Fuarı’nda en önemli rolü de Türk işletmeler alıyor.Birçok Türk mermer işletmesi fuar da yerlerini alıyor. Çin’in en önemli eyaletlerinden biri olan 38,5 milyon nüfusa sahip Fujian eyaletinin Dışışleri Ofisi Başkanı Wang Tianming, "Bizim eyaletimiz mermer konusunda Çin’in en önde gelen eyaletlerindendir. Biz Türkiye’den mermer alıp burada temel işlemeleri yapıyoruz. Çin’in iç piyasasına satıyoruz ya da yeniden ihracat yapıyoruz" dedi.

Mermer ticareti yapan ailelerin çocukları Çin’de eğitim alıyor

Türk mermer işletmelerinin veliahtları ise gerek Çince öğrenmek gerekse ülkeyi daha yakından tanımak adına Xiamen’de eğitim alıyor. Aileleri mermer ticareti yapan Türk öğrencilerin sayıları da her geçen yıl artarak devam ediyor. Modern Çin eğitim tarihinde kurulan ilk üniversite olan Xiamen Üniversitesi’nde de eğitim gören Türk öğrenci sayısı da 43’e yükselirken bu öğrencilerin 20’sinin ailesi mermer ticareti yapıyor. 40 bin öğrencisi bulunan okulda 122 ülke ve bölgeden toplam 3 bin 481 uluslararası öğrenci var. Üniversitede Türkiye masası kurmak istediklerini dile getiren Xiamen Üniversitesi Başkan Vekili Bin Yang, “Şu an Türkiye’de bazı üniversiteler ile anlaşma yaptık beraber çalışmalar yapacağız.Biz bir kapı açtık. Buradaki öğrencileri Türkiye’ye, Türkiye’dekileri de Çin’e getirmek istiyoruz. Öğrenci değişim programı başlatmak istiyoruz” dedi.

“Mermer ticaretinden dolayı tercih ettik”

Ailesi mermer ticareti ile uğraşan okuldaki Türk öğrencilerden biri olan Mehmet Kızgın, “Çin’e yaptığımız en büyük ticaret mermer ihracatırdır. Bizim aileden gelen bir şey olduğu için burayı tercih ettim. Mermer sektöründen dolayı buradaki Türk arkadaşların büyük bölümü Xiamen’i tercih ettiler. 2013 yılından itibaren Çin’de bulunuyorum. Ailem mermer sektöründe bulunduğu için ben de Çin’i ve bu şehri seçtim. Mezun olduktan sonra da burada hayatıma devam etmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

"Hayatıma Çin'de devam etmeyi planlıyorum"

Türk öğrencilerden Musa Bayram ise, “2017 yılından itibaren Çin’deyim.2014 yılında ağabeyim bu üniversiteden mezun oldu. Ailem mermer işleriyle uğraşıyor. Bu nedenden dolayı ticaret yaptığımız için dil öğrenmeye geldim. Çince’yi öğrendim 6 ayda inşallah mezun olacağım. Türkiye’ye dönüp işimize başlamak istiyorum” şeklinde konuştu. Yaklaşık 9 aydır Çin’de olduğunu ifade eden Mustafa Doğan, “Ailem mermer sektöründe olduğu için bu dili tercih ettim öğrenmek istedim. Dil öğrendikten sonra Türkiye’ye döneceğim ve işimin başına dönüp iki ülke arasında ticarete katkı sağlayacağım” dedi. Öğrencilerden Enes Arif Taşkın ise şunları söyledi: “ 2014 yılında Türkiye’de lise eğitimi tamamladıktan sonra buraya Çince öğrenmeye geldim.Bir senelik dil eğitimimin ardından uluslararası ticaret ve ekonomi bölümünde okumaya başladım.Temmuz ayında inşallah mezun olup hayatıma Çin’de devam etmeyi planlıyorum” (Fotoğraflı)

Aileleri mermerci olan Türk öğrencilerin Çin'e eğitim çıkarmasıAileleri mermerci olan Türk öğrencilerin Çin'e eğitim çıkarmasıAileleri mermerci olan Türk öğrencilerin Çin'e eğitim çıkarmasıAileleri mermerci olan Türk öğrencilerin Çin'e eğitim çıkarması

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