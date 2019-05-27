Aileleri mermerci olan Türk öğrencilerin Çin'e eğitim çıkarması

Gökhan Artan /Pekin, 27 Mayıs (DHA)- Türkiye’den geçtiğimiz yıl Çin’e 774 milyon dolar değerinde blok mermer ihracatı gerçekleştirilirken, aileleri mermer ticareti ile uğraşan birçok Türk öğrenci, iki ülke arasındaki ticarete gelecekte katkı sağlamak adına eğitim için Çin'in yolunu tuttu. Özellikle Çin’in en çok mermer ihracatı yapılan kenti olan Xiamen'in üniversitesinde eğitim gören 43 Türk öğrenciden 20’sinin ailesinin mermer ticareti ile uğraşması dikkat çekti.

Mermerde sahip olduğu kalite ve rezervi ile mermer ihracatında Türkiye’nin en büyük blok mermer alıcısı ülke Çin Halk Cumhuriyeti. Geçtiğimiz yıl 774 milyon dolar Türkiye’den Çin’e mermer ihracatı yapılırken, ekonomik olarak ülkenin en önemli liman kentlerinden biri olan Tayvan Boğazı'nın güneydoğu kıyısında yer alan Çin’in Xiamen şehri ise doğaltaş ticareti ile dikkat çekiyor.Kent ülkenin mermer ihracatında en önde gelen şehirlerden biri olarak dünya doğaltaş pazarına da yön veriyor. Xiamen de ayrıca düzenlenen dünyanın tek blok mermer fuarı olan Mart ayında düzenlenen Doğaltaş ve Teknoloji Fuarı’nda en önemli rolü de Türk işletmeler alıyor.Birçok Türk mermer işletmesi fuar da yerlerini alıyor. Çin’in en önemli eyaletlerinden biri olan 38,5 milyon nüfusa sahip Fujian eyaletinin Dışışleri Ofisi Başkanı Wang Tianming, "Bizim eyaletimiz mermer konusunda Çin’in en önde gelen eyaletlerindendir. Biz Türkiye’den mermer alıp burada temel işlemeleri yapıyoruz. Çin’in iç piyasasına satıyoruz ya da yeniden ihracat yapıyoruz" dedi.