FİNANS

Airbnb, AB'nin taleplerine uymayı taahhüt etti

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 13:46 | Son Güncelleme

Airbnb, AB tüketici kurallarına uygun davranmayı ve fiyatları şeffaf biçimde sunmayı taahhüt etti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan Airbnb'nin tüketici kurallarına uygun davranmayı ve fiyatları şeffaf biçimde sunmayı taahhüt ettiğini bildirdi.

AB Komisyonu, dijital platformdan rezervasyon ve konaklama hizmetleri sağlayan Airbnb şirketinin AB yetkili makamları ve tüketici taleplerine uygun davranmayı taahhüt ettiğini açıkladı.

Açıklamada, Airbnb'nin 2018 sonuna kadar şart ve koşullarında gerekli değişiklikleri yapacağı ve fiyat sunumunu geliştireceği kaydedildi.

Airbnb'nin toplam rezervasyon ücretini çeşitli diğer ücretler dahil bir şekilde sunmayı, fiyatı önceden hesaplamak mümkün olmadığında tüketiciye ek ücretlerin uygulanabileceğini açıkça bildirmeyi taahhüt ettiği belirtilen açıklamada, Airbnb'nin bir sözleşmeyi feshetmeye karar verdiğinde tüketicileri bilgilendirmek zorunda olacağı ve tazminat hakkı sunacağı belirtildi.

AB Komisyonu Temmuz ayında Airbnb'ye tüketici kurallarına uygun davranma ve fiyatları şeffaf biçimde sunma uyarısı yapmış, aksi takdirde cezai işlem uygulanabileceğini açıklamıştı.

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AB Airbnb Avrupa Brüksel internet

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