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Airbus Brexit’te anlaşmazlık durumunda İngiltere’den çıkabilir

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Airbus Ticari Uçaklar Operasyon Başkanı Tom Williams: - “Her senaryoda, Brexit’in İngiltere’nin hava-uzay endüstrisi üzerinde ve özellikle Airbus üzerinde negatif sonuçları olacak" - "Bu yüzden, bu risklerin bir an önce azaltılması yönündeki önlemlerin hızlandırılması gerekiyor

LONDRA (AA) – Merkezi Fransa'da bulunan havacılık ve teknoloji şirketi Airbus, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecinde (Brexit) Gümrük Birliği ve ortak pazardan ayrılması ve olası bir geçiş anlaşması konusunda anlaşmaya varamaması durumunda İngiltere’den çıkabileceğini açıkladı.

Airbus’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şirketin son risk değerlendirmesine göre, İngiltere’nin herhangi bir anlaşmaya varmadan AB’den ayrılmasının şirketin operasyonlarında ciddi bozulmaya yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, “İngiltere’nin AB’den gelecek yıl bir anlaşma sağlanmadan çıkması, ortak pazardan ve Gümrük Birliği’nden geçiş konusunda anlaşmaya sağlanmadan ayrılması, şirketin üretiminde ciddi bozulmaya ve aksamaya yol açacaktır. Bu senaryo Airbus’un İngiltere’deki yatırımlarını ve ülkedeki uzun vadeli konumunu, gözden geçirmesine neden olur.” ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin olarak değerlendirmelerine yer verilen, Airbus Ticari Uçaklar Operasyon Başkanı Tom Williams, “Her senaryoda, Brexit’in İngiltere’nin hava-uzay endüstrisi üzerinde ve özellikle Airbus üzerinde negatif sonuçları olacak. Bu yüzden, bu risklerin bir an önce azaltılması yönündeki önlemlerin hızlandırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Williams, İngiltere’nin pragmatik adımlar atarak iş dünyası için gerekli şartları bir an önce sağlayamaması durumunda, mevcut belirsizliklerin Airbus’ı olumsuz yönde etkileyeceği uyarısında bulundu.

Airbus’ın İngiltere’deki toplam 25 tesisinde doğrudan 14 bin kişiye istihdam sağlanırken, dolaylı olarak yan sanayi şirketlerinde Airbus için toplam 100 bin kişi çalışıyor.

Airbus’un İngiltere’deki operasyonlarının farklı sektörlerde İngiliz ekonomisine 2015 yılı verilerine göre yaklaşık 3,8 milyar sterlin katkıda bulunduğu tahmin ediliyor.

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Airbus Brexit ingiltere Londra

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