Airbus kârını yüzde 101 artırdı

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Avrupalı uçak üreticisi Airbus, mali yılının ikinci çeyreğinde düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi kârını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 artırarak 1.15 milyar euroya çıkardı.

Şirketin net kârı 213 milyon euro, faiz ve vergi öncesi kar 921 milyon euro oldu. İkinci çeyrekte 303 uçak teslim eden Airbus'ın satışları yüzde 8.0 artışla 14.9 milyar euro oldu.

