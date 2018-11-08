Airbus'un helikopterlerinden H125M'e Türk imzası

Gökhan Artan / İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Birçok alanda faaliyet gösteren Açık Grup şirketlerinden olan CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri A.Ş., Güney Afrikalı küresel havacılık savunma şirketlerinden Paramount Group ile işbirliğine imza atarak “FLASH(Helikopterler için Çok Maksatlı Silah, Sensör ve Koruma Sistemi)” projesine katıldı. Proje kapsamında silahlandırılan Airbus’ın helikopter modellerinden H125M model helikopterin taban zırhlandırılmasını Türk şirketi CES üstlendi. CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri’nin, hedeflediği 50 milyon dolarlık yatırımın, 27 milyon dolarlık bölümünü tamamladığını belirten Açık Grup Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Hande Özay Yağcı, “Yatırımlarımızın kalan kısmını da 2019 yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Açık Grup olarak CES’i 2012 yılında satın aldık. CES şu anda 2016 yılından beri Ankara Temelli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 20 bin metrekarelik üretim tesisinde havacılık, ileri kompozit ve savunma sanayine hizmet veren global bir şirket. Bir yıl önce CES Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi ilan edildi. Balistik kişisel ve araç koruma alanlarında ciddi yatırımlarımız devam ediyor. Havacılık ve savunma sanayinde sertifikasyonlar çok önemli ve CES’in tüm sertifikasyonlarını tamamlamamız 5-6 yıl sürdü. Airbus, Sikorsky, Leonardo gibi dünya çapındaki müşterilerimize en üst seviyede hizmet veriyoruz. Türkiye’deki en yüksek kapasiteli ileri kompozit teknolojileri imalat tesisine sahip olan CES, aynı zamanda Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi ve Üretim İzin Belgesi’ne de sahip” dedi.

“Kişisel balistik koruma ürünleri alanında dünya standartlarında üretim yapıyoruz” Türkiye’de helikopter ve kara aracı zırhı yapabilen ilk ve tek firma olma unvanını ellerinde bulundurduklarını DHA'ya anlatan Hande Özay Yağcı, “Global pazara yönelik çözümler geliştiren CES olarak, kişisel balistik koruma ürünleri alanında, dünya standartlarında üretim yapıyoruz. Deneyimli mühendis kadromuzla en üst tehdit seviyelerine karşı koruma sağlayan ürünler tasarlıyor ve üretiyoruz. Miğfer (kask), yelek, göğüs plakası ve kalkan gibi kişisel koruma teçhizatında; ergonomi, hafiflik, kolay aksesuar entegrasyonu gibi kullanıcıya sahada avantaj ve kolay kullanım sağlayacak kriterleri ön planda tutuyoruz.Türkiye’nin helikopter ve kara araçlarına iç zırh ve eklemeli zırh (add-on) yapabilen ilk ve tek şirketiyiz. CES olarak en önemli özelliklerimizden biri istenilen tehdit seviyesine göre hem araçlarda hem de kişisel koruma ürünlerinde AR-GE kapsamında geliştirme yapabilmemiz.Tank modernizasyonu projeleri de dâhil olmak üzere, birçok zırhlı araç platformunda, bugün CES ileri kompozit ürünlerimiz kullanılıyor. “Zırhlı araçlarda metal parçaları, ileri kompozit ile modernize ediyor ve araçları hafifleştiriyoruz” diye konuştu.

“Helikopterin taban zırhını biz yapıyoruz” Hande Özay Yağcı, CES’in, Güney Afrika menşeli küresel havacılık savunma şirketlerinden Paramount Group ile önemli bir işbirliğine imza atarak, “FLASH (Helikopterler için Çok Maksatlı Silah, Sensör ve Koruma Sistemi)” projesine dahil olduğunu söyledi. Proje kapsamında silahlandırılan Airbus’ın helikopter modellerinden H125M model helikopterin taban zırhlandırılmasının CES'in üstlendiğini vurgulayan Yağcı, “Bu önemli uluslararası projenin bir parçası olarak Türkiye’nin savunma sanayindeki başarısını perçinledi” dedi. "Yurtdışı bağımlılığını azaltmak için milli üretimi geliştiriyoruz” Türkiye’deki, en yüksek kapasiteli ileri kompozit imalat tesisine sahibi olduklarını belirten Hande Özay Yağcı, şunları söyledi: "2020 yılında ürettiğimiz ürünlerin yüzde 50’sini küresel müşterilerimize teslim etmeyi ve kompozit alanında, dünyanın önde gelen firmalarından biri olmayı hedefliyoruz. Dünyanın en yüksek tonajlı pres makinelerinden biri 2018 Eylül ayı itibariyle fabrikamızda yerini aldı. Bu yatırımla üretim kapasitemizi de artırıyoruz. Ülkemize daha fazla istihdam sağlamak ve yurtdışı bağlılığımızı azaltmak için yerli ve milli üretimimizi geliştiriyor, büyümek, sektörümüze liderlik etmek ve ülkemizi global arenada en iyi şekilde temsil etmek için yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Önümüzde hizmet kalitemizi ve kapasitemizi bir üst seviyeye çıkaracağımız bir dönem var. Bu kapsamda kapasitemizi artırmak için pres makinesi yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Pres makinalarımız, dünyanın en yüksek tonajlı makinaları arasında gösterilmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye, Orta Avrupa ve Ortadoğu’nun 2x2,5 metre panel büyüklüğü ile tek seferde en büyük panel basabilen makinesidir.”