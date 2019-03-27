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Ak Gıda’dan yeni üretim tesisi yatırımı

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Süt ve süt ürünleri üreticisi Ak Gıda, İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 32 bin metrekare kapalı alanda günlük 900 ton süt işleme kapasiteli Gürsüt’e ait peynir üretim tesisini satın aldığını açıkladı.

Ak Gıda’dan yeni üretim tesisi yatırımı

İSTANBUL, (DHA) - Süt ve süt ürünleri üreticisi Ak Gıda, İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 32 bin metrekare kapalı alanda günlük 900 ton süt işleme kapasiteli Gürsüt’e ait peynir üretim tesisini satın aldığını açıkladı. Bu yatırımla firma peynir üretim kapasitelerini artırarak büyümenin sürdürülmesini hedefliyor.

Ak Gıda Başkanı Ali Sözen, 32 bin metrekare kapalı alanda günlük 900 ton süt işleme kapasiteli yeni peynir üretim tesisinde; kaşar peyniri, beyaz peynir ve süzme peynirin yanı sıra geleneksel olmak üzere farklı peynir çeşitlerinin de üretilmesinin planlandığını söyledi.

TESİSİN 8 BİN METREKARE DEPOLAMA ALANI VAR

Yeni tesisin, üretim kapasitesini artırmada ve şirketin büyümesinde önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Sözen, "32 bini kapalı toplam 55 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren tesisimiz, günlük 900 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip. İki yıl içinde 500’e yakın yeni istihdam yaratarak bölgenin gelişimine katkıda bulunacağız. 4 bini soğuk toplam 8 bin metrekare depolama alanı bulunan tesisimiz, kalite yönetimi bakımından ulusal ve uluslararası standartlara göre hizmet veriyor. Bu yatırımın, İçim markamızla birlikte şirketimizin peynir kategorisinde büyümesine önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Hedeflerimiz ve geleceğe dönük vizyonumuz çerçevesinde ek yatırımlarla büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

“PEYNİR ÜRETİM KAPASİTESİ ARTARKEN, ÜRÜN GAMI ÇEŞİTLENECEK”

Tire’nin çiğ süt üretiminde önde gelen bölgelerden biri olmasının yatırım kararlarında belirleyici olduğunun altını çizen Sözen, "Tesisin, süt üretim bölgelerine olan yakınlığı ve sütün sağımından itibaren çok kısa sürede fabrikaya ulaşacak olmasının yanı sıra, üretim tesisinin organize sanayi bölgesi içinde olması, ürün kalitesine olumlu katkı sağlayacak. Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) yönetiminin yatırım sürecinin başından itibaren olumlu yaklaşımları ve verdikleri destekler de bu bölgeyi tercih etmemizde etkili oldu. Bölgenin süt ürünleri ve sütçülük konularında gelişmiş olmasının, uzman insan kaynağına ulaşmamızı da kolaylaştıracağına inanıyoruz. Yeni yatırımımızla birlikte toplam peynir üretim kapasitemiz artarken ürün gamımız da çeşitlenecek ve bu sayede birçok yerel peynir lezzetini tesisimizde üretebileceğiz" diye konuştu.

Ak Gıda’dan yeni üretim tesisi yatırımı

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