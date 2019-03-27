Ak Gıda’dan yeni üretim tesisi yatırımı

Yeni tesisin, üretim kapasitesini artırmada ve şirketin büyümesinde önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Sözen, "32 bini kapalı toplam 55 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren tesisimiz, günlük 900 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip. İki yıl içinde 500’e yakın yeni istihdam yaratarak bölgenin gelişimine katkıda bulunacağız. 4 bini soğuk toplam 8 bin metrekare depolama alanı bulunan tesisimiz, kalite yönetimi bakımından ulusal ve uluslararası standartlara göre hizmet veriyor. Bu yatırımın, İçim markamızla birlikte şirketimizin peynir kategorisinde büyümesine önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Hedeflerimiz ve geleceğe dönük vizyonumuz çerçevesinde ek yatırımlarla büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

“PEYNİR ÜRETİM KAPASİTESİ ARTARKEN, ÜRÜN GAMI ÇEŞİTLENECEK”

Tire’nin çiğ süt üretiminde önde gelen bölgelerden biri olmasının yatırım kararlarında belirleyici olduğunun altını çizen Sözen, "Tesisin, süt üretim bölgelerine olan yakınlığı ve sütün sağımından itibaren çok kısa sürede fabrikaya ulaşacak olmasının yanı sıra, üretim tesisinin organize sanayi bölgesi içinde olması, ürün kalitesine olumlu katkı sağlayacak. Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) yönetiminin yatırım sürecinin başından itibaren olumlu yaklaşımları ve verdikleri destekler de bu bölgeyi tercih etmemizde etkili oldu. Bölgenin süt ürünleri ve sütçülük konularında gelişmiş olmasının, uzman insan kaynağına ulaşmamızı da kolaylaştıracağına inanıyoruz. Yeni yatırımımızla birlikte toplam peynir üretim kapasitemiz artarken ürün gamımız da çeşitlenecek ve bu sayede birçok yerel peynir lezzetini tesisimizde üretebileceğiz" diye konuştu.



