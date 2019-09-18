"Geniş ürün yelpazemizle ve yaptığımız projelerimizle dokunduğumuz tüm hayatlara en iyisini vermeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin geleceğine değer katmak için verdiğimiz çabaların Avrupa İş Ödülleri gibi önemli bir platformda ödüllendirilmesi ve Türk kimya şirketi olarak tek temsilci olmak bizim için çok onur verici. Ak-Kim olarak, bundan sonra da daha iyisini yapmaya devam edeceğiz."

Avrupa'ya finalist olarak giden tek Türk kimya şirketi olan Ak-Kim, son aşamada Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Ak-Kim'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Avrupa İş Ödülleri'nde, 1977 yılında kurulan ve bugün geniş ürün yelpazesi ile beş kıtada hizmet veren Türkiye'nin öncü kimya şirketi Ak-Kim, 4 bine yakın Türk şirketi arasından Avrupa İş Ödülleri'nde "İnovasyon" kategorisinde "Ulusal Şampiyon" seçildi.

- Avrupa İş Ödülleri

Avrupa İş Ödülleri, daha güçlü ve daha başarılı bir iş dünyasının gelişimini hedefliyor. Almanya, Fransa ve İspanya gibi 33 Avrupa ülkesinden 364 firmanın finale kaldığı Avrupa İş Ödülleri, "iş dünyasının Oscar"ı kabul ediliyor.

Aralarında eski devlet başkanlarının da bulunduğu 50 kişilik seçkin jüri tarafından değerlendirilecek Avrupa İş Ödülleri'nin sonuçları, Aralık 2019'da Varşova'da düzenlenecek tören ile açıklanacak.

