FİNANS

AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin: Patates ithalatı yapılmıyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2019 13:48 | Son Güncelleme

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, 'patates ithal ediliyor' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin: Patates ithalatı yapılmıyor

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, 'patates ithal ediliyor' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ithal patates konusunda bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, ithal patates alımının gündemde olmadığının kamuoyuyla paylaşıldığını kaydetti. Bu açıklamalara rağmen, 'patates ithalatı yapılıyor, ya da yapılacak' gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığına değinen Gültekin, "Gerçeği yansıtmayan iddialar ile üreticilerimizin ve vatandaşımızın kafasını karıştırmaya ve algı operasyonu yapmaya çalışan art niyetli kişi veya kişiler olduğunu görüyoruz” dedi.
Hükümet olarak; vatandaşların aleyhine olabilecek hiçbir konuya izin vermediklerini ve vermeyeceklerini dile getiren AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, “AK Parti, her zaman vatandaşımıza hizmet odaklı projeleri hayata geçirir. Vatandaşının aleyhinde olabilecek hiçbir şeye izin vermez. Biz hizmet odaklı siyaset yapıyoruz. Patates üretimi yapan çiftçilerimizi de zorda bırakacak hiçbir konuya izin vermeyiz“ diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...
Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler...Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

'Kavun, karpuz tarlada kaldı'

'Kavun, karpuz tarlada kaldı'

30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var

30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

IHGYO'da yapay fiyat

IHGYO'da yapay fiyat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emeklilerden "kira ve yakacak yardımı" talebi

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Ankaralı turizmcilerden Mansur Yavaş'a ziyaret

Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Karadeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indi

Karadeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indi

TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.