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AK Parti'den ekonomideki ihtiyaçlara yönelik 71 maddelik kanun teklifi

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına 71 maddeden oluşan kanun teklifini sunduklarını kaydederek, Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleleri alan ancak artan girdi maliyetleri ve fiyat artışları nedeniyle işlerini tamamlayamayan firmalara sözleşmelerini fesih etme ya da devretme kolaylığının getirmeyi planladıklarını söyledi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına 71 maddeden oluşan kanun teklifini sunduklarını kaydederek, Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleleri alan ancak artan girdi maliyetleri ve fiyat artışları nedeniyle işlerini tamamlayamayan firmalara sözleşmelerini fesih etme ya da devretme kolaylığının getirmeyi planladıklarını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomide yaşanan ihtiyaçlara yönelik 71 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Mehmet Muş, 71 maddeden oluşan kanun teklifinin çelişkili alanlarda ihtiyaçlar duyulan düzenlemeler içerdiğini bildirerek, şunları söyledi:
"İLBANK’a yetki vermeyi düşünüyoruz, kentsel dönüşüm çalışmalarını sağlaması noktasında yetki verilmesi kanun teklifinin içinde yer alıyor.
Altyapı üst yapıyla ilgili düzenlemeler yapması kanun teklifimizin içinde mevcut durumda.
Polis Sandığına yeni polislerin katılımını zorunlu hale getiriyoruz.
Finansal İstikrar Komitesinin oluşturulmasını kanun teklifimizde sunmuş durumdayız.
Ayrıca son dönemlerde yaşanan ihale sözleşmeleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu sözleşmelerin feshi ya da devredilmesi söz konusu. 60 gün içinde sözleşmesi devam eden yükleniciler yazılı başvuruların olması durumunda sözleşmelerini fesih edebileceklerdir ya da devredebileceklerdir. Teminat mektupları kendilerine iade edilecektir. Sigorta sektörünü ilgilendiren Türk Anonim Şirketi’nin kurulması noktasında büyük çaplı teminat verme noktasında büyük açık oluşmuş o açığı kapatmak üzere önemli katkısı olacaktır."
'SÖZLEŞMELERDE YAPTIRIMLAR SÖZ KONUSU’
Mehmet Muş, teklifin ihtiyaçlara göre hazırlandığını bildirerek şöyle devam etti:
"Ekonomimiz; açıklanan verilerle atağın atlatıldığını ülke göstergelerinin normale döndüğünü görmekteyiz. Dengelenme sürecinin içindeyiz. Bu teklifimizde ekonomik büyümemizde finansal katkı sağlayacak durumdadır. Sözleşmelerde yaptırımlar söz konusu, beklenmeyen fiyat artışlarından dolayı maliyetlerdeki artışlardan dolayı fesih ya da devir hakkı getiriyoruz. Devir ya da fesih imkanı sunulmakta. Yaptırımlara maruz kalmayacaklar idare ile anlaşırlarsa. Maliyetlerden dolayı sıkışan piyasanın rahatlatılmasına yönelik. Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde, finansal piyasalarda koordinasyonu yapacak, çalışmalar yürütecek bir komite olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilecektir."

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