FİNANS

AK Parti'den IMF heyetinin muhalefetle görüşmesine tepki

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: - "CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu. Türkiye'nin IMF ile ilk stand-by anlaşması, 1960 darbesinden sonra yönetime el koyan askeri cunta döneminde, 1 Ocak 1961 tarihinde gerçekleşti"

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesine tepki göstererek, "CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu." ifadesini kullandı.

Canikli, IMF heyetinin, kuruluş anlaşması çerçevesinde gözlem görevini yerini getirmek üzere geldiği Türkiye'de resmi programda olmadığı halde CHP ve İYİ Parti temsilcileriyle görüşmesine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu." değerlendirmesinde bulunan Canikli, Türkiye'nin IMF ile ilk stand-by anlaşmasının, 1960 darbesinden sonra yönetime el koyan askeri cunta döneminde, 1 Ocak 1961 tarihinde gerçekleştiğini kaydetti.

Canikli, paylaşımında "CHP'nin desteklediği darbenin lideri Cemal Gürsel döneminde yapılan bu anlaşma çerçevesinde IMF'den 16 milyon SDR karşılığı borç alındı. 1961 sonunda Başbakan olan İsmet İnönü, 1965'e kadar IMF'den 55,5 milyon SDR tutarında borç aldı." görüşüne yer verdi.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Finansal hizmetler güven endeksi Eylül’de 9.6 puan yükseldi (2)Finansal hizmetler güven endeksi Eylül’de 9.6 puan yükseldi (2)
Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu (4)Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nure Uluslararası Para Fonu (IMF)

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması!

Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması!

12 saatlik yol 2 saate inecek!

12 saatlik yol 2 saate inecek!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da turfanda kivi hasadı başladı

Antalya'da turfanda kivi hasadı başladı

Finansal hizmetler güven endeksi Eylül’de 9.6 puan yükseldi (2)

Finansal hizmetler güven endeksi Eylül’de 9.6 puan yükseldi (2)

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu (4)

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu (4)

Ali Özgentürk eserlerinin telif haklarını Darüşşafaka’ya bağışladı

Ali Özgentürk eserlerinin telif haklarını Darüşşafaka’ya bağışladı

Garanti BBVA GM Binası LEED Platinum Sertifikası aldı

Garanti BBVA GM Binası LEED Platinum Sertifikası aldı

Albaraka Girişim Sermayesi Fonu’ndan iki start-up’a yatırım

Albaraka Girişim Sermayesi Fonu’ndan iki start-up’a yatırım

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.