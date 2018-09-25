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Ak Partili Elitaş: Türkiye ekonomisi en güçlü pozisyonda

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Yeni Ekonomi Programı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Türkiye ekonomisi, geçmiş yıllarla değerlendirildiğinde en güçlü pozisyon içindedir" dedi.

Ak Partili Elitaş: Türkiye ekonomisi en güçlü pozisyonda

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Yeni Ekonomi Programı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Türkiye ekonomisi, geçmiş yıllarla değerlendirildiğinde en güçlü pozisyon içindedir" dedi.
KTO Eylül ayı meclis toplantısında, faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi. Gülsoy, "Cari açığın düşürülmesine yönelik yapılacak tüm hamleleri Rabbim başarılı eylesin. Memleket kaygımız var, ancak moralimizi bozmadan tam gaz çalışmaya devam edeceğiz. 2013'ten bu yana yaşadığımızı sıkıntıları başka ülke yaşasa idi, herhalde ayakta kalması mümkün değildi. Biz değerlerimize söz söyletmeyiz. Başarımızın temel nedeni de birlik ve beraberliktir" ifadelerini kullandı.
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyon Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Bir ilin, ülkenin büyümesi hedeflerin aynı olması ile ortaya çıkar. Hedefler değişik yönlere çıkarsa o ülke geri kalmaya mahkumdur. Bir partinin Grup Başkanvekili, Ak Parti için 'Dünyanın en güzel işini yapsanız dahi alkışlayacak durum değiliz' sözünü söylemiş. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmeliyiz. Türkiye ekonomisi, geçmiş yıllarla değerlendirildiğinde en güçlü pozisyon içindedir. En önemli mesele, güven meseledir. Güven sağlanırsa istikrar sağlanır. Moral unsuru kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Yeni Ekonomi Programı üzerinde çok sıkı çalışılmış programdır. Bu programın ayağı yere basmaktadır. 2 milyon işçiye istihdam sağlayacak, üretim odaklı bir programdır. Mali disiplinden kesinlikle tavizin olmadığı bir programdır. Bundan sonraki dönemde 75 milyar dolarlık tasarruf ile Türkiye bütçe dengesini sağlayacaktır. Birbirimizi eleştirerek değil, kol kola vererek elimizden gelen gayreti göstermeliyiz."

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