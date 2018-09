AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- AK PARTİ Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, henüz açıklanmayan fındık fiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Fındık fiyatı 3-4 dolar arasında gidip gelmeli" dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Giresun vekilleri olarak fındıkla ilgili bilgiler aktardıklarını belirterek fındığı enine boyuna konuştuklarını söyledi. Öztürk, "Bakan da önümüzdeki hafta Manisa’da fındıkla ilgili açıklama yapacağını söyledi. Ancak o günlerde Türkiye büyük bir döviz operasyonuyla karşı karşıya kaldı. Manisa’da ise fındıkla ilgili konuşmadı. Çünkü ilk konuştuğumuzda dolar 4,5 liraydı, Manisa’da bulunduğu gün ise 7,4 civarındaydı. Fındıkla ilgili konuşma yapılacakken piyasadaki karışıklık nedeniyle Bakan bu açıklamayı yapmadı" dedi.

'DÖVİZ PİYASASINDAKİ İSTİKRARSIZLIK SÜRECİ UZATTI'

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve fındık bölgesi milletvekilleriyle birlikte mecliste bir toplantı daha yaptıklarını kaydeden Öztürk, şöyle devam etti:

"Toplantının ardından Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ile birlikte tekrar bakanın yanına gittik. Yeniden kararları gözden geçirdik ancak fiyat açıklanmadı, süreç de bugüne kadar geldi. İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin fındık fiyatıyla ilgili açıklamalarının ardından bizlere de öneri de bulunuldu konuşmamız için. Ancak biz icracı değiliz. Fiyatı icra makamı açıklamalı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin tekrar görevlendirilmesiyle ilgili karar çıkmak üzeredir. Fiyatın açıklanıp açıklanmaması durumu ise rekoltenin düşük olması ve döviz piyasasındaki istikrarsızlık süreci uzattı."

'TÜRKİYE’NİN YILLARDIR İSTİKRARLI FİYAT POLİTİKASI YOK'

Türkiye’nin onlarca yıldır kalıcı bir fındık politikası olmadığını ifade eden Öztürk, "Bunu her yerde dillendirdim, Meclis de dahil. Bir akademik insan olarak fikri namusu olan bir insan olarak, Giresun milletvekili olarak bunu söylüyorum. Bunun olması lazım. Dünya fındığının yüzde 70’ini üretip bunun yüzde 90’ınını da ihraç edeceksiniz, eğer fındık politikanız yoksa her sene rüzgara göre fındık tartışmaya devam ederiz. Her sene Haziran ayında başlayıp Şubat ayına kadar fındık tartışıyoruz" diye konuştu.

'ALT ÇİZGİ 3, ÜST ÇİZGİ 4 DOLAR OLMALI'

Fındık fiyatında bir alt çizgi bir de üst çizginin olmasını, alıcının da, satıcının da, müstahsilin de ihracatçının da bu çizgiye göre politikasını belirlemesi gerektiğine işaret eden Öztürk, "Benim düşüncem bugün alt çizgi 3 dolar, üst çizgi ise 4 dolar olmalı. Fındık fiyatı 3-4 dolar arasında gidip gelmeli. Kara lahanadan değil fındıktan bahsediyoruz. Dünyada fındıkta tekeliz ve çoğunu ihraç ettiğimiz üründen bahsediyoruz. Ancak rekolte düşük olduğu için fındık yolunu bulur. Şu anda da 14 lira ve yükselmeye devam eder. 20 lirayı bulur 30 lirayı bulur, bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.

Öztürk, fındık fiyatının 15 liranın üstünde olmadı gerektiğini de sözlerine ekledi.

