FİNANS

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

AK PARTİ Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, henüz açıklanmayan fındık fiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- AK PARTİ Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, henüz açıklanmayan fındık fiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Fındık fiyatı 3-4 dolar arasında gidip gelmeli" dedi.
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Giresun vekilleri olarak fındıkla ilgili bilgiler aktardıklarını belirterek fındığı enine boyuna konuştuklarını söyledi. Öztürk, "Bakan da önümüzdeki hafta Manisa’da fındıkla ilgili açıklama yapacağını söyledi. Ancak o günlerde Türkiye büyük bir döviz operasyonuyla karşı karşıya kaldı. Manisa’da ise fındıkla ilgili konuşmadı. Çünkü ilk konuştuğumuzda dolar 4,5 liraydı, Manisa’da bulunduğu gün ise 7,4 civarındaydı. Fındıkla ilgili konuşma yapılacakken piyasadaki karışıklık nedeniyle Bakan bu açıklamayı yapmadı" dedi.
'DÖVİZ PİYASASINDAKİ İSTİKRARSIZLIK SÜRECİ UZATTI'
Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve fındık bölgesi milletvekilleriyle birlikte mecliste bir toplantı daha yaptıklarını kaydeden Öztürk, şöyle devam etti:
"Toplantının ardından Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ile birlikte tekrar bakanın yanına gittik. Yeniden kararları gözden geçirdik ancak fiyat açıklanmadı, süreç de bugüne kadar geldi. İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin fındık fiyatıyla ilgili açıklamalarının ardından bizlere de öneri de bulunuldu konuşmamız için. Ancak biz icracı değiliz. Fiyatı icra makamı açıklamalı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin tekrar görevlendirilmesiyle ilgili karar çıkmak üzeredir. Fiyatın açıklanıp açıklanmaması durumu ise rekoltenin düşük olması ve döviz piyasasındaki istikrarsızlık süreci uzattı."
'TÜRKİYE’NİN YILLARDIR İSTİKRARLI FİYAT POLİTİKASI YOK'
Türkiye’nin onlarca yıldır kalıcı bir fındık politikası olmadığını ifade eden Öztürk, "Bunu her yerde dillendirdim, Meclis de dahil. Bir akademik insan olarak fikri namusu olan bir insan olarak, Giresun milletvekili olarak bunu söylüyorum. Bunun olması lazım. Dünya fındığının yüzde 70’ini üretip bunun yüzde 90’ınını da ihraç edeceksiniz, eğer fındık politikanız yoksa her sene rüzgara göre fındık tartışmaya devam ederiz. Her sene Haziran ayında başlayıp Şubat ayına kadar fındık tartışıyoruz" diye konuştu.
'ALT ÇİZGİ 3, ÜST ÇİZGİ 4 DOLAR OLMALI'
Fındık fiyatında bir alt çizgi bir de üst çizginin olmasını, alıcının da, satıcının da, müstahsilin de ihracatçının da bu çizgiye göre politikasını belirlemesi gerektiğine işaret eden Öztürk, "Benim düşüncem bugün alt çizgi 3 dolar, üst çizgi ise 4 dolar olmalı. Fındık fiyatı 3-4 dolar arasında gidip gelmeli. Kara lahanadan değil fındıktan bahsediyoruz. Dünyada fındıkta tekeliz ve çoğunu ihraç ettiğimiz üründen bahsediyoruz. Ancak rekolte düşük olduğu için fındık yolunu bulur. Şu anda da 14 lira ve yükselmeye devam eder. 20 lirayı bulur 30 lirayı bulur, bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.
Öztürk, fındık fiyatının 15 liranın üstünde olmadı gerektiğini de sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

PARTNEROraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!Oraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!
BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira olduBİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu
ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldiALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
80 bin liranın altında araba bulmak zor

80 bin liranın altında araba bulmak zor

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

Trakya'da girişimcilik ekosistemi: İnovasyon çalışmalarına binlerce kişi katıldı

Trakya'da girişimcilik ekosistemi: İnovasyon çalışmalarına binlerce kişi katıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.