"AK Parti'nin dediği ne varsa tersini yapacağız diyorlar"

- "Ülkemizden geçen her bir tır kullandığı yol başına bize para veriyor"

Türkiye'nin ulaşım hatlarını kuvvetlendirerek uluslararası ticaret yüklerinden aldığı payı artıracağını yineleyen Arslan, şöyle konuştu:

"Ülkemizden geçen her bir tır kullandığı yol başına bize para veriyor. Her tren kullandığı kilometre başına bize para veriyor, hava sahası da öyle. Her yolcu Türkiye'ye bir para bırakıyordu. Bunları niye söyledim, Türkiye bunca yıldır bölünmüş yolları olmayınca, hızlı treni olmayınca, havalimanları büyük olmayınca, deniz limanları büyük olmayınca dünya taşımacılığını kendi üzerinden yapacak durumda değildi. Böyle olunca da başka ülkeler bu taşımacılık pastasını kendi aralarında paylaşıyorlardı. Ne zaman ki Türkiye bu büyük projeleri yapmaya başladı ve taşımacılık pastasından büyük gelir elde etmeye başladı, dünyadaki büyük ülkeler dediler ki 'Bu Türkiye çok oluyor, bu Türkiye'yi durdurmamız lazım."

Gezi eylemlerinin ardından 3. köprü, 3. havalimanı, Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü’nün durdurulması talebiyle karşılaştıklarını hatırlatan Arslan, dış güçlerin mega projeleri durdurmak için ülke içinden uygun isimleri kullandığını kaydetti.