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AK Parti'nin Denizli mitingi

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2018 18:08 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: - "Sizler istikrarın kıymetini çok iyi biliyorsunuz. Ülkenin istikrarsızlığa düştüğünde hangi bedeller ödediğini Denizli çok iyi biliyor" - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "Türk bankacılık sistemi Almanlardan iyi, Türk bankacılık sistemi İtalyanlardan 4 kat iyi, Fransızlardan 4 kat iyi, Portekiz'den 5 kat iyi, Yunanistan'dan 15 kat daha iyi. Onlara bir şey demiyor, Türkiye'ye açık açık saldırıyor"

DENİZLİ (AA) - Başbakan Yardımcı Fikri Işık, ülkenin istikrarsızlığa düştüğünde hangi bedellerin ödendiğinin çok iyi bilindiğini söyledi.

Fikri Işık, Denizli'de partisinin 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, dünya liderini karşılamanın verdiği o büyük coşkuyla Denizli'nin yine muhteşem olduğunu belirtti.

Sıcak havada mitinge katılan vatandaşlara teşekkür eden Işık, Denizli'nin çalışkan, üreten, laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan insanların şehri olduğunu bildirdi.

Denizli'nin her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek verdiğine işaret eden Işık, "Sizler istikrarın kıymetini çok iyi biliyorsunuz. Ülkenin istikrarsızlığa düştüğünde hangi bedeller ödediğini Denizli çok iyi biliyor. Onun için 24 Haziran'da istikrara devam diyecek miyiz? 24 Haziran'da durmak yok yola devam diyecek miyiz? 24 Haziran'da AK Parti listesine evet diyecek miyiz? 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımıza Denizli'den güçlü bir destek verecek miyiz? Allah hayırlı mübarek eylesin. 24 Haziran seçimleri Denizli’miz için, ülkemiz için, milletimiz için ve demokrasimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

-"Bu bir sevda işi"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de konuşmasında, bu sıcakta buraya gelmenin bir sevda işi olduğunu belirtti.

Necip Fazıl Kısakürek'in Zindandan Mehmed'e Mektup şiirini vatandaşlarla okuyan Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütün hevesleri şu; istiyorlar ki eskisi gibi Türkiye'ye ekonomi bakanı göndersinler IMF'den. Bunu istiyorlar. Bakın ne diyorlar, 'Ekonomi kötüye gidiyor.' Hadi canım sen de. Dünyanın 1 numaralı büyüyen ülkesi hangi ülke? İhracatını devamlı olarak artıran ülke hangi ülke? Bakın son 12 yılda 8,5 milyon vatandaşını iş sahibi yapan hangi ülke? Geçen sene 1 yılda 1 milyon 360 vatandaşını iş sahibi yapan ülke hangi ülke?"

- "7 düvel saldırıyor"

Bakan Zeybekci, geçen cuma günü Moody's'in Türk bankacılık sistemine saldırıda bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türk bankacılık sistemi Almanlardan iyi, Türk bankacılık sistemi İtalyanlardan 4 kat iyi, Fransızlardan 4 kat iyi, Portekiz'den 5 kat iyi, Yunanistan'dan 15 kat daha iyi. Onlara bir şey demiyor, Türkiye'ye açık açık saldırıyor. Bunların saldırılarına 24 Haziran'da cevap veriyor muyuz? Allah'ın izniyle bu saldırılarına verdiğiniz cevapla Cumhurbaşkanımızın dediği o Osmanlı tokadını bunların enselerine çakıyor muyuz? Bize yakışan da o. Allah'ın izniyle milletin adamı oldukça bu milletin sırtı yere gelir mi? Gelmez. Bu millet namerde muhtaç olur mu? Milletin adamı var, Hakkın aşağı var, halkın hizmetkarı var. 72 millet saldırıyor, 7 düvel saldırıyor. Dimdik ayakta duran kim? Recep Tayyip Erdoğan, Allah ondan razı olsun, Allah ona güç kuvvet versin."

PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
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Anahtar Kelimeler:
ekonomi miting seçim Sıcak Vatandaş

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