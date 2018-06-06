AK Parti'nin Muğla mitingi

"Adam gibi adam, milletin hizmetkarı Recep Tayyip Erdoğan. Benim dedemin nüfus kayıtları Muğla'dır. Gönlümüz de kalbimiz de sizlerle beraber. Muğla'yı çok seviyoruz, Türkiyemizin her tarafını çok seviyoruz. Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri kim yapar? Her şeye rağmen, bütün felaket tellallarına, bedduacılara rağmen Türkiye'nin namerde muhtaç olmaması için bir şekilde felaket dualarına çıkanlara rağmen Türkiye yine destan yazdı. Geçen sene dünyanın bir numara büyüyen ülkesi hangisiydi? Onun Cumhurbaşkanı kimdi? Bunlar sizler sayesinde oldu. Allah'ın izniyle bu sene de Türkiye'nin yine dünyada rekorlar kıracağını göreceğiz. Türkiye, yeniden dünyada rekorlar kırarken 24 Haziran'da halkın hizmetkarı Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Göreceksiniz, Türkiye yine bu sene büyümede rekorlar kıracak."

"Faizleri kim indirdi? Türkiye'yi 15 yılda 4 kat kim büyüttü? Türkiye'nin ihracatını 5 kat kim artırdı?" diye soran Zeybekci, şöyle konuştu:

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Allah'ın izniyle bu sene de Türkiye'nin yine dünyada rekorlar kıracağını göreceğiz. Türkiye yeniden dünyada rekorlar kırarken 24 Haziran'da halkın hizmetkarı Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Göreceksiniz Türkiye yine bu sene büyümede rekorlar kıracak." dedi.

"Türkiye ihracatta da büyümede de rekorlar kırmaya ve dünyada bir numara olmaya devam edecek. Nasıl ki 15 Temmuz'da o hainlere bu millet haddini bildirdiyse o lağım farelerini menfezde yakaladıysa Allah'ın izniyle yine Türkiye büyümeye devam edecek. Bir kadına hatta erkeğe yakışmayacak hakaretler yapıyor. Bir de partinin genel başkanı olmuş. Denizli'de ağzına geleni söylüyor. Sana benim Cumhurbaşkanım tenezzül edip cevap vermez, sana cevabı Muğla'nın hanımları verecek. Bizim suskunluğumuz acizliğimizden değildir. Her söze verilecek bir cevabımız vardır. Bunlara cevabı 24 Haziran'da milletimiz verecek. 'TİKA'yı kapatacağız' diyor. Neden kapatacak, biliyor musunuz? Pensilvanya'daki okullarının karşısındaki en büyük rakibi TİKA gördüğü için oradan talimat alarak diyor. Buna haddini bildiriyor muyuz?"

Türkiye'nin 2018'de bir daha beklememek üzere yola devam edeceğini vurgulayan Zeybekci, şöyle devam etti;

Zeybekci, felaket tellallarının, ağızlarında salyalarıyla Pensilvanya'da ve onun buradaki uşaklarının, buraya gönderdiği postacılarının avuçlarını yalayacaklarını ifade etti.

"Güçlü bir ekonomimiz var, güçlü bir bütçemiz var"

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise millet destek verdiği sürece kimsenin AK Parti'nin sırtını yere getiremeyeceğini belirtti.

Bugün ağzı olan herkesin ekonomiyle ilgili konuştuğunu, 24 Haziran'da da milletin desteğiyle nice 16 yıllara beraber yürüyeceklerini belirten Ağbal, "Son 16 yıldır eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, savunmada, güvenlikte nereden nereye geldik. Eskiden hastanelere gider, muayene olamazdık, ilaca erişemezdik. Yol dedin mi çile olurdu. Muğla'nın eski yolunu da bilirim, bu yollarını da bilirim. Muğla 16 yıldır nereden nereye geldi." diye konuştu.

Eğitimde, sağlıkta her bir noktada güzel hizmetler yapacaklarını vurgulayan Ağbal, "Oynanmak istenen bütün oyunlara karşı güçlü bir ekonomimiz var, güçlü bir bütçemiz var. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da hükümet olarak hem ülkemizi büyüteceğiz, hem de sizlerin sayesinde daha güzel yerlere geleceğiz." dedi.

