İstanbul, 18 Nisan (DHA) - Ak Portföy, TSPB Portföy Yönetim Faaliyeti kategorisinde Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu ile "Yatırım Fonları Getiri Lideri - 2018 Ödülü”nü kazandı.

Ak Portföy, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) düzenlediği, sermaye piyasalarının prestijli ödülü "4. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri” kapsamında, “Yatırım Fonları Getiri Şampiyonu” oldu.

“TSPB Yatırım Fonları Getirisi”nde “Türkiye'nin Getiri Sampiyonu” seçilmelerinin gurur verici olduğunu vurgulayan Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, “Hisse senedi fonları içinde en çok yatırımcıya sahip Ak Portföy Yeni Teknolojiler Fonu, Apple, Google, Facebook, Amazon, Netflix gibi seçilmiş 20 global teknoloji devine, tek bir işlemle yatırım yapabilmek için harika bir fırsat sunuyor. Üstelik Türkiye’nin her bankasından. Teknoloji şirketleri her geçen gün daha da büyürken yatırımcılara da kazanç sağlamaya devam ediyor. Bu şirketler son yıllarda oldukça başarılı bir performans gösteriyor. Fonun yılbaşından bu yana getirisi de %32,6 düzeyinde ” dedi.

“Ak Portföy’ün sektörde geliştirdiği yenilikçi ürünlerin, yatırımcılarımıza sunduğu imkanların yanı sıra yerel ve küresel düzeyde prestijli ödüllerle takdir görmesi bizi mutlu ediyor” diye sözlerine devam eden Ersarı “Yönettiğimiz 35 milyar TL üzeri varlık büyüklüğü ile Türkiye’nin lider portföy yönetim şirketiyiz. Türkiye’nin ilk yatırım danışmanlığı ve ROBO Danışmanlık ürünlerininin yanı sıra İlk ‘Altın Fonu’, ilk ‘Anapara Koruma Amaçlı Yatırım Fonu’, ilk ‘Gayrimenkul Yatırım Fonu’ ve ‘İlk Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ gibi yüksek potansiyelli enstrümanları Türk sermaye piyasalarına kazandırmış olan Ak Portföy, yenilikçilik misyonunu önümüzdeki dönemde de sürdürecek. Farklı varlık sınıfları ve temalarda yeni ürünleri sürekli geliştiriyor ve sektörün en geniş yatırım evrenini yatırımcılara sunuyoruz” diye ekledi. (Fotoğraflı)

