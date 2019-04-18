FİNANS

Ak Yatırım TSPB'den üç kategoride ödül kazandı

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 16:39 | Son Güncelleme

  Ak Yatırım, "4.

İstanbul, 18 Nisan (DHA) - Ak Yatırım, "4. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri” kapsamında “Aracılık İşlemleri” ve “Kurumsal Finansman İşlemleri” kategorilerinde üç ödül birden kazandı.
Ak Yatırım, TSPB 4. Sermaye Piyasaları Ödülleri’nin, “Aracılık İşlemleri” kategorisinde “Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri-2018” ve “Kaldıraçlı İşlemler Pazar Payı Artış Lideri-2018” olarak iki ödül kazanırken, “Kurumsal Finansman İşlemleri” kategorisinde de “Pay İhracına Aracılık İşlemleri Lideri-2018” olarak ödül aldı.
“TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri” kapsamında dün gerçekleştirilen ödül töreninde “Aracılık İşlemleri” ve “Kurumsal Finansman İşlemleri” kategorilerinde üç ödül kazanmanın gurur verici olduğunu vurgulayan Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, "Ülkemiz ekonomisi ve sermaye piyasalarını destekleyen yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile her zaman müşterilerimizin yanında yer alıyoruz" dedi ve ekledi:
"Dijitalleşme ile birlikte, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimiz, müşterilerimize piyasa şartlarına göre yatırımlarını yönlendirme konusunda büyük esneklik sağlıyor. Türkiye’nin önemli merkezlerinde bulunan şubelerimiz ve genel müdürlüğümüzde bulunan ekiplerimiz ile müşterilerimizin yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yatırımlarına yön vermeleri için çalışmalarımıza yeni projelerimizle devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bir sonucu olarak TSPB Sermaye Piyasaları Ödüllerinden iki kategoride üç ödül aldığımız için çok mutluyuz. 2018 yılında, konsorsiyum lideri olarak görev aldığımız Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük pay halka arzlarından olan Enerjisa, MLP Sağlık ve Aselsan halka arzlarıyla yılı Pay İhracına Aracılık İşlemleri Lideri olarak tamamladık. Kaldıraçlı İşlemlerde ise 2018 yılında 33 aracı kurum arasında 777.6 milyar TL işlem hacmi ile ilk sırada yer alarak İşlem Hacmi Lideri, yine TSPB verilerine göre kaldıraçlı işlemlerde Pazar payımızı %21 ‘e çıkararak Pazar Payı Artış Lideri olduk. Önümüzdeki yıllarda da bu başarılarımızı sürdürerek ödüllerimizi artırmayı hedefliyoruz."

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