AKAMİB'in 7 aylık ihracatı 331,9 milyon dolar

ADANA (AA) - Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin (AKAMİB) ocak-temmuz dönemindeki ihracatı 331 milyon 989 bin dolara ulaştı.

AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, yaptığı yazılı açıklamada, 2018'in ocak-temmuz dönemindeki ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Birliğin ihracatının, temmuz ayında 44 milyon 757 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Kılıçer, 7 ayda ise toplam ihracatın 331 milyon 989 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Sektörün Türkiye rakamlarını da değerlendiren Kılıçer, aynı dönemde Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artışla 405 milyon 932 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sektörün temmuz ayında en önemli pazarının Irak olduğunu aktaran Kılıçer, "AKAMİB ihracatında Irak pazarını İsrail ve Almanya takip etti. Türkiye sektör ihracatında temmuz ayında Libya'ya gerçekleşen ihracattaki yükseliş dikkati çekti." ifadelerine yer verdi.

