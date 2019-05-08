AKAMİB'in nisan ayı ihracatında artış

MERSİN (AA) - Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, nisan ayında ihracatlarının, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34 artarak 66,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Kılıçer, yazılı açıklamasında, Akdeniz İhracatçı Birliklerine (AKİB) bağlı AKAMİB'in, ihracatını arttırarak devam ettirdiğini ifade etti.

Nisan ayı rakamlarını değerlendiren Kılıçer, "Nisan ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34 artarak 66 milyon 377 bin dolar olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Kılıçer, nisan ayında sektörün en önemli pazarının Irak olduğunu vurgulayarak, bu ülkeyi Suudi Arabistan ve İsrail'in takip ettiğini, Çin pazarına yapılan ihracatta da yüzde 895 bir artış yakalandığını kaydetti.

Yılın ilk 4 ayındaki ihracata da değinen Kılıçer, şöyle devam etti:

"Ocak ayında 54 milyon, şubat ayında 60 milyon, mart ayında 63 milyon ve nisan ayında 66 milyon dolar ihracat ile 2019 yılının ilk 4 aylık döneminde düzenli bir artış yakaladık. Geçtiğimiz aylarda ABD ve İtalya pazarlarına yönelik ticaret heyetlerinin ziyaretleri başarılı ve verimli geçti. 2019 yılının 2. dönemi için de Hindistan ve ABD pazarlarına yönelik çalışmalar yapılıyor."

Kılıçer, 4 aylık dönemde 140 milyon dolarlık ihracatla mobilya ürün grubunun zirvede olduğunu aktardı.

