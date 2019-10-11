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Akaryakıt dağıtım sektöründen 87,7 milyar lira vergi

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 13:23 | Son Güncelleme

Petrol Sanayi Derneği tarafından hazırlanan rapora göre, akaryakıt dağıtım sektöründen sağlanan dolaylı vergiler 2018 yılında 87,7 milyar liraya çıktı

Petrol Sanayi Derneğince (PETDER), akaryakıt dağıtım sektöründen sağlanan dolaylı vergilerin tutarının geçen yıl 87,7 milyar liraya ulaştığı bildirildi.

PETDER tarafından hazırlanan ve akaryakıt dağıtım sektörüne ilişkin detaylı bilgi ve veriler içeren "2018 Sektör Raporu" yayımlandı.

Buna göre, akaryakıt sektörünün parasal büyüklüğü 209,6 milyar liraya ulaştı. Türkiye'de akaryakıt ve LPG sektörlerinden sağlanan dolaylı vergilerin toplamı, tüketime de bağlı olarak 2018 yılına kadar her yıl artarken, uygulanmaya başlanan eşel mobil sistemiyle yaklaşık yüzde 5,4 düştü.

Tüketim verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, akaryakıt dağıtım sektöründen sağlanan dolaylı vergiler geçen yıl 87,7 milyar liraya yükseldi. Bu tutarın 56,3 milyar lirasını ÖTV, 31,4 milyar lirasını ise KDV oluşturdu. Akaryakıt ürünlerinden sağlanan toplam dolaylı vergilerde en büyük pay motorinden geldi.

- Akaryakıt tüketiminde düşüş

Toplam akaryakıt tüketimi 2018'de yıllık bazda yüzde 2,4 azalarak yaklaşık 26,7 milyon tona geriledi. Böylece akaryakıt piyasası 2010 yılından beri ilk defa daraldı.

Geçen yıl toplam tüketim içinde en büyük paya yüzde 89,8 ile motorin sahip oldu. Türkiye madeni yağ tüketimi ise 2018 yılında yüzde 14,04 azalarak 410 bin 579 tona düştü.

Akaryakıt dağıtım sektöründe, geçen yılın sonu itibarıyla 97 dağıtıcı ve 12 bin 828 istasyonlu akaryakıt bayisi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisanslı olarak faaliyet gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
2018 Sektör Raporu akaryakıt PETDER Petrol Sanayi Derneği

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