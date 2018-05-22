Akaryakıt fiyatlarında ilk ÖTV ayarlaması uygulamada

Akaryakıt fiyatlarında bugün itibarıyla ortaya çıkan zam ihtiyacı pompa fiyatlarına yansıtılmadan, ÖTV düzenlemesiyle karşılandı.

Akaryakıt ürünlerinin yurt içi rafineri çıkış tutarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine ilişkin 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararının ilk uygulaması hayata geçti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası ( EPGİS) verilerine göre, rafineri çıkış fiyatlarında bugünden itibaren motorinde litrede 23, benzinde ise 25 kuruşluk zam ihtiyacı, söz konusu ürünlerde ÖTV indirimiyle karşılanarak vatandaşa yansıtılmadı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV'si litrede 2,3765 liradan 2,1241 liraya, 98 oktan benzinde litrede 2,4985 liradan, 2,2461 liraya, motorinde 1,7945 liradan 1,5679 liraya, LPG'de kilogramda 1,7780'den 1,6501'e düşürüldü.

