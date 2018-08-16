Akaryakıt fiyatlarında ÖTV düzenlemesi

Akaryakıt fiyatlarında, dövizde yaşanan hareketlilik nedeniyle özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında düzenlemeye gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarının uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarındaki dalgalanmadan etkilenmemesi için Bakanlar Kurulu kararıyla hayata geçirilen "eşel mobil sistemi" çerçevesinde ÖTV tutarları yeniden düzenlendi.

Bakanlar Kurulunun 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren kararı kapsamında, döviz kurlarındaki yükselişten kaynaklanan akaryakıttaki fiyat artışı ÖTV oranlarının düşürülmesiyle karşılanmaya başlanmış ve tüketiciye yansıtılmamıştı. Dövizde görülen gerilemeye paralel olarak, söz konusu düzenleme çerçevesinde ÖTV oranları yeniden tespit edilmiş oldu.

Söz konusu kararla 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV'si litrede 1,4920 liradan 1,9944 liraya, 98 oktan benzinde litrede 1,6140 liradan 2,1575 liraya, motorinde 0,9049 liradan 1,3610 liraya çıkarıldı. LPG'de ise tutar kilogramda 0,8638'den 0,8105'e düştü.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamada da TÜPRAŞ çıkış fiyatlarında meydana gelen yükseliş nedeniyle bugünden itibaren pompa satış fiyatlarına yansıtılmak üzere litre başına motorinde 54, benzinde 59, otogazda 34 kuruş artış gerçekleştiği belirtildi.

