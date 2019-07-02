FİRDEVS YÜKSEL - Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, benzin fiyatlarındaki artışın genel olarak küresel piyasada yükselen petrol fiyatlarıyla ilgili olduğunu belirterek, "Eylül ayına kadar bir miktar yükseliş trendi göreceğimizi düşünüyoruz ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla aksi yönde bir açıklama olmadıkça eşel mobil sistemi bizi koruyacaktır." dedi.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, benzin fiyatlarına dün yapılan 27 kuruşluk zammın son dönemdeki yurt dışı ürün ve petrol fiyatlarında yaşanan artışlardan kaynaklandığını söyledi.

Dolar kurundaki düşüşün de yurt dışı kaynaklı bu artışı telafi edemediğini ifade eden Aktaş, "Bu zam mecburiyetten oluştu ama bu zamla birlikte eşel mobil sistemine, yani koruyucu şemsiyeye tekrar girildi. Hızlı bir artış olduğu için rakamlara yansımadı ancak bundan sonra indirimler fiyatlara yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, 25-26 Haziran'da yapılması planlanan 176. Olağan OPEC Toplantısı ile OPEC dışı bazı üretici ülke temsilcilerinin de yer alacağı ve petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasının görüşüleceği 6. Bakanlar Toplantısı'nın ertelenmesinin piyasaları olumsuz etkilediğini de aktardı.