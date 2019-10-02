FİNANS

Akaryakıtta devletin ÖTV feragati 10 milyar lirayı aştı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş: - "(Eşel Mobil Uygulaması) Geçen yılki 8 milyar 545 milyon liranın vergiden karşılandığı da hesaba katıldığında, uygulamanın başladığı 2018 Mayıs ayından bu yana akaryakıtta devletin feragat ettiği ÖTV miktarı 10 milyar lirayı aştı" - "Taşımacılığın ana girdisi motorin maliyetlerindeki artış, A noktasından B noktasına gidecek insandan eşyaya tüm hareketlilerin giderlerini artırıyor. Bu artış enflasyon üzerinde direk ve dolaylı olarak yukarı yönlü etkiye neden oluyor" - "Eşel Mobil, vergi feragatiyle ekonomik canlılığın devamının sağlanması ve söz konusu kötü etkilerin sınırlandırılması adına etkili bir enstrüman olarak kendini gösterdi"

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıtta fiyat artışlarının vergiden karşılandığı eşel mobil uygulamasıyla ilgili olarak, "Geçen yılki 8 milyar 545 milyon liranın vergiden karşılandığı da hesaba katıldığında, uygulamanın başladığı 2018 Mayıs ayından bu yana akaryakıtta devletin feragat ettiği ÖTV miktarı 10 milyar lirayı aştı." dedi.

Aktaş, akaryakıt fiyatlarının yükseldiği dönemlerde uygulanan eşel-mobil sistemine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, özellikle motorin fiyatlarındaki yükün alınmasının, taşımacılık ve buna dayalı birçok sektörde fiyat artışlarını aşağı yönlü baskıladığını aktardı.

Eşel mobil sisteminin sadece bu yıl içinde motorin ve benzin fiyatlarında 4 kez, LPG' de ise 1 kez devreye alındığını belirten Aktaş, "Motorinde yaklaşık 1 milyar 277 milyon 125 bin, benzinde 124 milyon 180 bin, LPG'de ise 146 milyon 774 bin liralık toplam fiyat artış ihtiyacı, vergi ayarlamasıyla pompaya yansıtılmadan karşılanmıştır." ifadelerini kullandı.

Vergiden karşılanılan miktarın bu yıl toplam 1 milyar 548 milyon liraya ulaştığını dile getiren Aktaş, "Geçen yılki 8 milyar 545 milyon liranın vergiden karşılandığı da hesaba katıldığında, uygulamanın başladığı 2018 Mayıs ayından bu yana akaryakıtta devletin feragat ettiği ÖTV miktarı 10 milyar lirayı aştı." diye konuştu.

Aktaş, vergiden karşılanılan miktarın bu yıl daha düşük kalmasının nedenlerini, dünyadaki işlenmiş ürün fiyatlarının geçen yıla göre düşüş göstermesi ve kurlarda oluşan atakların geri püskürtülmesi olarak sıraladı.

Motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarının diğer birçok sektörü etkilediğini vurgulayan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Taşımacılığın ana girdisi motorin maliyetlerindeki artış, A noktasından B noktasına gidecek insandan eşyaya tüm hareketlilerin giderlerini artırıyor. Bu artış enflasyon üzerinde de direk ve dolaylı olarak yukarı yönlü etkiye neden oluyor. Eşel Mobil, vergi feragatiyle ekonomik canlılığın devamının sağlanması ve söz konusu kötü etkilerin sınırlandırılması adına etkili bir enstrüman olarak kendini gösterdi."

Eşel mobil sistemiyle, akaryakıt fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan sabit tutulmaya çalışılıyor.

Öte yandan, fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda ise indirim gerçekleşiyor.

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları belli olduTürkiye’nin en çok tercih edilen markaları belli oldu
TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssüTALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) B eşel mobil sistemi

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye’de ilk kez üretildi: 10 milyonluk gelir getirmesi öngörülüyor

Türkiye’de ilk kez üretildi: 10 milyonluk gelir getirmesi öngörülüyor

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Araç sahiplerine kötü haber

Araç sahiplerine kötü haber

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları belli oldu

Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları belli oldu

TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü

TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü

Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı

Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı

Borsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoru

Borsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoru

Yanındayız Derneği'nden “KadınErkekEşittirNokta” temalı konferans

Yanındayız Derneği'nden “KadınErkekEşittirNokta” temalı konferans

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları gong töreniyle başladı

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları gong töreniyle başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.