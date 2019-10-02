Akaryakıtta devletin ÖTV feragati 10 milyar lirayı aştı

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıtta fiyat artışlarının vergiden karşılandığı eşel mobil uygulamasıyla ilgili olarak, "Geçen yılki 8 milyar 545 milyon liranın vergiden karşılandığı da hesaba katıldığında, uygulamanın başladığı 2018 Mayıs ayından bu yana akaryakıtta devletin feragat ettiği ÖTV miktarı 10 milyar lirayı aştı." dedi.

Aktaş, akaryakıt fiyatlarının yükseldiği dönemlerde uygulanan eşel-mobil sistemine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, özellikle motorin fiyatlarındaki yükün alınmasının, taşımacılık ve buna dayalı birçok sektörde fiyat artışlarını aşağı yönlü baskıladığını aktardı.

Eşel mobil sisteminin sadece bu yıl içinde motorin ve benzin fiyatlarında 4 kez, LPG' de ise 1 kez devreye alındığını belirten Aktaş, "Motorinde yaklaşık 1 milyar 277 milyon 125 bin, benzinde 124 milyon 180 bin, LPG'de ise 146 milyon 774 bin liralık toplam fiyat artış ihtiyacı, vergi ayarlamasıyla pompaya yansıtılmadan karşılanmıştır." ifadelerini kullandı.