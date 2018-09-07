FİNANS

Akaryakıtta devletin ÖTV feragati 3,6 milyar liraya yaklaştı

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş: - "(Akaryakıtta fiyat artışının pompaya yansıtılmaması) Devletin fedakarlıkta bulunduğu ÖTV miktarı yaklaşık 3 milyar 583 milyon liraya ulaştı. Bu miktar devletin gücünü temsil eden rakamdır" - "Enflasyonun yükseliş trendinde olduğu bu dönemde akaryakıtta sağlanan yaklaşık yüzde 15’lik koruma kalkanı, sektörümüzle etkileşim içinde bulunan ve fiyatlardan etkilenen diğer sektörlerin uygulayacağı yüksek oranlı zamların da önüne geçmiştir" - "Ülkemizin verdiği ekonomik savaşta devletimizin bu türlü bir koruma kalkanı sağlaması şüphesiz takdire şayan bir davranıştır. Uygulamanın uzun soluklu olması ise ekonomi yönetiminin konuya hakimiyetinin göstergesidir"

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıtta uluslararası ham petrol fiyatları ile kurdaki oynaklıkların ÖTV ayarlamasıyla pompaya yansıtılmadığı eşel mobil sisteminin yüksek oranlı zamlarla halkın mağdur olmasını engellediğini belirterek, "Devletin fedakarlıkta bulunduğu ÖTV miktarı yaklaşık 3 milyar 583 milyon liraya ulaştı. Bu miktar devletin gücünü temsil eden rakamdır." dedi.

Mayıs ayından bu yana uygulanan akaryakıtta fiyatı koruma sistemiyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Aktaş, bu sayede motorinde 99, benzinde 89, otogazda ise 78 kuruşluk bir fiyat artışı ihtiyacının pompaya yansıtılmadan devre dışı bırakıldığını söyledi.

Sistemin bugün aktif olmaması durumunda benzinin litre fiyatının 7,80 lirayı bulacağını aktaran Aktaş, yine rakamların litre başına motorinde 7,30 otogazda ise 4,60 liraya ulaşacağına dikkati çekti.

Halkın uluslararası piyasalardaki ham petrol fiyat artışları ve kurdaki oynaklıktan etkilenmesinin söz konusu sistem sayesinde önlendiğini vurgulayan Aktaş, "(Akaryakıtta fiyat artışının pompaya yansıtılmaması) Devletin fedakarlıkta bulunduğu ÖTV miktarı yaklaşık 3 milyar 583 milyon liraya ulaştı. Bu miktar devletin gücünü temsil eden rakamdır." ifadelerini kullandı.

- "Uygulama sektörde durgunluğun önüne geçti"

Uygulama hayata geçirilmeseydi özellikle taşımacılık ve inşaat sektörlerinde akaryakıt maliyetlerindeki artış nedeniyle durgunluk yaşanabileceğini anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Enflasyonun yükseliş trendinde olduğu bu dönemde akaryakıtta sağlanan yaklaşık yüzde 15’lik koruma kalkanı, sektörümüzle etkileşim içinde bulunan ve fiyatlardan etkilenen diğer sektörlerin uygulayacağı yüksek oranlı zamların da önüne geçmiştir. Ülkemizin verdiği ekonomik savaşta devletimizin bu türlü bir koruma kalkanı sağlaması şüphesiz takdire şayan bir davranıştır. Uygulamanın uzun soluklu olması ise ekonomi yönetiminin konuya hakimiyetinin göstergesidir."
\

- "Vatandaş takdir ediyor"

Vatandaşların ve akaryakıt sektörünün, devletin üstlendiği yükün ağırlığını gördüğünü ve uygulamayı takdir ettiğini anlatan Aktaş, sistemin sektörel pratiğinde yaşanan aksaklıklar konusunda ise "Uygulamadaki bazı aksamalar sektörde tedirginliğe neden oldu. Fiyatlarda artış gereği ortaya çıktığında, sistemi uygulamakla sorumlu birimlerin gecikmeden bu adımı atması doğru olur. Gecikmeler bayi ile dağıtıcı ve dağıtıcıların kendi aralarındaki ticarette bunalımlı dönemler yaşanmasına neden olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akaryakıt ve otogaz fiyatlarında, eşel-mobil sisteminin devreye girdiği 17 Mayıs 2018 tarihinden bu yana 13 kez zam zam yapılması ihtiyacı doğarken, ÖTV'den feragatle fiyat artışları pompa fiyatlarına neredeyse hiç yansıtılmadı. Sadece 17 Ağustos 2018'de pompa fiyatlarında litre başına 50'şer kuruşluk bir artış gerçekleşti.

PARTNERBu video sosyal medyayı sallıyorBu video sosyal medyayı sallıyor
Ağustos'ta en çok kazandıran dolar, en çok kaybettiren DİBSAğustos'ta en çok kazandıran dolar, en çok kaybettiren DİBS
Amasya'dan Yeni Havalimanı'na 5 milyon dolarlık LED üretimiAmasya'dan Yeni Havalimanı'na 5 milyon dolarlık LED üretimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt benzin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) B eşel mobil sistemi motorin otogaz ÖTV zam

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Okul servisi ücretleri belli oldu

Okul servisi ücretleri belli oldu

En çok altına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...

En çok altına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beymen Suadiye birinci yaşını kutluyor

Beymen Suadiye birinci yaşını kutluyor

'Emniyete sivil memur atanırsa, 200 milyon TL kasada kalır'

'Emniyete sivil memur atanırsa, 200 milyon TL kasada kalır'

Aldığı girişimcilik belgesiyle kendi işinin patronu oldu

Aldığı girişimcilik belgesiyle kendi işinin patronu oldu

İzmir'de ayakkabı imalatçıları sıkıntıda

İzmir'de ayakkabı imalatçıları sıkıntıda

Ağustos'ta en çok kazandıran dolar, en çok kaybettiren DİBS

Ağustos'ta en çok kazandıran dolar, en çok kaybettiren DİBS

Amasya'dan Yeni Havalimanı'na 5 milyon dolarlık LED üretimi

Amasya'dan Yeni Havalimanı'na 5 milyon dolarlık LED üretimi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.