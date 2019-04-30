FİNANS

"Akaryakıtta e-İrsaliye devlete 6 ayda 5 milyar lira kazandırır"

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş: - "Gelir İdaresi Başkanlığınca sektörün görüşüne açılan e-İrsaliye sistemi 1 Ocak 2020'de hayata geçecek" - "Gelecek yıl başlayacak e-İrsaliye sisteminin 6 ay öne çekilerek 1 Haziran 2019'da başlatılmasıyla akaryakıtta e-İrsaliye devlete 6 ayda 5 milyar lira kazandırır" - "Akaryakıttan alınan yüzde 18'lik KDV yüzde 1'e çekilerek, aradaki yüzde 17'lik kısım ÖTV'ye eklenebilir, bu adım vergi kaçakçılığını tamamen ortadan kaldıracaktır"

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt sektöründe vergi kaçıran bazı dağıtım şirketleriyle mücadelede etkili olacak e-İrsaliye sistemine ilişkin, "Gelecek yıl başlayacak e-İrsaliye sisteminin 6 ay öne çekilerek 1 Haziran 2019'da başlatılmasıyla akaryakıtta e-İrsaliye devlete 6 ayda 5 milyar lira kazandırır." dedi.

Aktaş, akaryakıt sektöründe bazı dağıtım şirketlerinin fatura üzerinden yaptığı sistematik vergi kaçakçılığının önüne geçmek için EPGİS tarafından hazırlanan önerileri basın mensuplarıyla paylaştı.

Maliye'nin geçen yılki vergi yüzsüzleri listesinde söz konusu akaryakıt dağıtım şirketlerinin ödemediği vergi tutarının 17,5 milyar liraya çıktığını aktaran Aktaş, "Bu miktarın bu yıl 22 milyar lirayı aşmasını bekliyoruz. Bu şirketler vergi kaçırarak hem devletin hem de vergisini verip onuruyla çalışan şirketlerin gelirini tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaçakçılığın bir irsaliyenin birden fazla kullanılarak yapıldığını anlatan Aktaş, bu şirketlerin ürünlerini piyasanın altındaki fiyatlarda satarak, vergi ödeyen diğer bayilerin rekabette geri plana düşmesine ve mali dar boğaza girmesine yol açtığını söyledi.

- Geçici ve kökten çözüm önerileri

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) sektörün görüşüne açılan e-İrsaliye sisteminin 1 Ocak 2020'de hayata geçeceğini belirten Aktaş, "Gelecek yıl başlayacak e-İrsaliye sisteminin 6 ay öne çekilerek 1 Haziran 2019'da başlatılmasıyla akaryakıtta e-İrsaliye devlete 6 ayda 5 milyar lira kazandırır." dedi.

Aktaş, akaryakıtta vergi kaçakçılığıyla mücadelede alınması gereken diğer tedbirlere ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıl sonunda devreye alınması planlanan yeni nesil, ödeme kayıt edici cihaz sisteminde satış verileri saniyeler içinde GİB'in veri toplama depolarına aktarılabilir ve istasyonlara giriş yapan araçların plaka bilgileri de GİB'e bildirilebilir. Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesine 'sadece akaryakıt sektörü ve sektörden geçersiz evrak alanlarda geçerli olmak üzere' ifadesi eklenebilir ve 3 yıla kadar olan hapis cezasına yüksek mali ceza da eklenebilir. Ayrıca tespit edilen cironun yüzde 5’inden az olmamak üzere mali bedel cezası verilebilir ve bu bedel ödeninceye kadar ilgili istasyon mülkü mühürlenebilir ve lisansları askıya alınabilir. Akaryakıttan alınan yüzde 18’lik KDV yüzde 1’e çekilerek, aradaki yüzde 17’lik kısım ÖTV’ye eklenebilir, bu adım vergi kaçakçılığını tamamen ortadan kaldıracaktır."

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt e-irsaliye Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) B

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