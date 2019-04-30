Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt sektöründe vergi kaçıran bazı dağıtım şirketleriyle mücadelede etkili olacak e-İrsaliye sistemine ilişkin, "Gelecek yıl başlayacak e-İrsaliye sisteminin 6 ay öne çekilerek 1 Haziran 2019'da başlatılmasıyla akaryakıtta e-İrsaliye devlete 6 ayda 5 milyar lira kazandırır." dedi.

Aktaş, akaryakıt sektöründe bazı dağıtım şirketlerinin fatura üzerinden yaptığı sistematik vergi kaçakçılığının önüne geçmek için EPGİS tarafından hazırlanan önerileri basın mensuplarıyla paylaştı.

Maliye'nin geçen yılki vergi yüzsüzleri listesinde söz konusu akaryakıt dağıtım şirketlerinin ödemediği vergi tutarının 17,5 milyar liraya çıktığını aktaran Aktaş, "Bu miktarın bu yıl 22 milyar lirayı aşmasını bekliyoruz. Bu şirketler vergi kaçırarak hem devletin hem de vergisini verip onuruyla çalışan şirketlerin gelirini tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaçakçılığın bir irsaliyenin birden fazla kullanılarak yapıldığını anlatan Aktaş, bu şirketlerin ürünlerini piyasanın altındaki fiyatlarda satarak, vergi ödeyen diğer bayilerin rekabette geri plana düşmesine ve mali dar boğaza girmesine yol açtığını söyledi.