FİNANS

Akaryakıtta ESS ile 1,4 milyar lira tasarruf sağlandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 17:44 | Son Güncelleme

Akaryakıtta ESS ile 1,4 milyar lira tasarruf sağlandı

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) tarafından özel ve kamu sektöründeki şirketlerin geçen yıl Elektronik Satış Sistemi (ESS) sayesinde akaryakıtta yaklaşık 1,4 milyar lira tasarruf ettiği bildirildi.

Dernek tarafından yayınlanan "Akaryakıt Dağıtım Sektöründe Elektronik Satış Sisteminin Değerlendirilmesi" başlıklı raporda, özel sektörün 2018'de ESS iskontolu satışlardan yaklaşık 1,2 milyar lira indirim elde ettiği belirtildi.

Raporda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin kamu sektörü müşterilerine ESS ile yaptıkları iskontolu satış hacminin 2013-2018 döneminde yılda ortalama yüzde 28 arttığı aktarıldı.

Söz konusu sistemle geçen yıl özel sektöre yaklaşık 3,5 milyar litrelik satış yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Özel sektör müşterilerinin 2018 yılında ESS’li satışlardan yaklaşık 200 milyon litreye denk gelen tutarda akaryakıt indirimi sağladığı tahmin edilmektedir. ESS ile yapılan iskontolu satışların güncel fiyatlarla özel sektöre ve kamu sektörüne toplam faydasının 2018 yılında yaklaşık 1,4 milyar lira olduğu düşünülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’de son yıllarda akaryakıt hizmet sektöründe yaygın olarak kullanılan ESS ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin filolarına avantajlı hizmet sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt PETDER tasarruf

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