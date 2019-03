Akaryakıtta ‘self servis’ hizmetini en çok gençler tercih ediyor

Elif VARAN-Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) 14’üncü Petroleum Istanbul Uluslararası Petrol Fuarı’na katılan Aytemiz, sunduğu hizmetleri tanıttı. Yaklaşık iki ay önce hizmet vermeye başlayan ‘self servis’ istasyonları hakkında bilgi veren Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, "Self servis hizmetini ağırlıklı olarak 25-35 yaş aralığındaki tüketiciler kullanıyor. Tüketicilerin yüzde 78’i self servis hizmetini 'çok iyi bir hizmet' olarak değerlendiriyor” dedi.

Aytemiz, 14’üncü Petroleum Istanbul Uluslararası Petrol Fuarı’nda, ‘Akıllı Teknolojiler ve Akıllı İstasyonlar’ ana temasıyla, Self Servis hizmeti, ‘Motorcu Dostu İstasyon’, elektrikli araçlar için sunulan ‘hızlı şarj’ noktaları, ‘Araçtan Öde’, ‘ücretsiz internet’, BKM Ekspress ile ödeme seçeneği gibi hizmetlerini ve yüksek teknolojili Aytemiz Optimum yakıtlarını tanıttı.

“BANKADAN PARA ÇEKMEK KADAR KOLAY”

Tüketicilerin, kendi araçlarına yakıtlarını kendilerinin doldurmalarına olanak sağlayan ve kullanıcılarına zaman ve bütçe tasarrufu sağlayan ‘self servis’ hizmetinin ilk etapta 33 Aytemiz istasyonunda hizmete girdiğini söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, "Araştırmaya göre self servis hizmetini ağırlıklı olarak 25-35 yaş aralığındaki tüketiciler kullanıyor. Bankadan para çekmek kadar kolay olan bu servisten faydalanan tüketicilerin yüzde 73’ü personelin yönlendirmesiyle self servis hizmetini kullandı. Yüzde 20.5’i ise sosyal medyadan haberdar olarak hizmeti deneyimlemek için geldi. Tüketicilerin yüzde 78’i self servis hizmetini ‘çok iyi bir hizmet’ olarak değerlendiriyor ve yüzde 92’si ise ‘bir sonraki yakıt alımında yine self servis kullanacağını’ ifade ediyor. Kullanım kolaylığı ise yüzde 82 ile ‘çok kolay’ olarak nitelendiriliyor” dedi.