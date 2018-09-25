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Akbank 2 bin üniversiteliyi "Şehrin İyi Hali" projesine çağrıyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

Akbank’ın üniversiteli gençlerin katılımıyla hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Şehrin İyi Hali projesi için başvurular başladı.

Akbank 2 bin üniversiteliyi "Şehrin İyi Hali" projesine çağrıyor

Elif Varan / İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Akbank’ın üniversiteli gençlerin katılımıyla hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Şehrin İyi Hali projesi için başvurular başladı.
Geçen yıllarda gençlerden yoğun ilgi gören ve başvuruları ilk günlerden dolan projenin bin olan kontenjanı, bu yıl 2 bin üniversiteli gence çıkarıldı.
Bu yıl beş yeni sivil toplum kuruluşunun da katılımıyla toplamda 10 kuruluşla işbirliği içinde birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. Şehrin İyi Hali ile gençler ilgi alanlarına göre katılmak istedikleri alanlarda faaliyet gösteren STK’lar ile tanışma ve gönüllülük etkinliklerinde yer alma fırsatı bulacaklar.
Başvuruların 19 Ekim Cuma gününe kadar devam edeceği projelerde yer alacak gençler; Toplum Gönüllüleri (TOG), TURMEPA, HAÇİKO, Yedikule Hayvan Dostları, Hayat Sende, DEM, Darülaceze Başkanlığı, Çorbada Tuzun Olsun, Down Sendromu Derneği ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Dernekleriyle gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olabilecekler.
Gençler; okul boyama, engellilerle spor etkinlikleri, yaşlılarla hobi atölyeleri, devlet koruması altındaki gençlerle birlikte vakit geçirebilecekleri etkinlikler, kıyı temizliği, sokakta yaşamak zorunda kalanlara çorba dağıtımı, barınak hayvanlarının bakımı, işaret dili atölyesi gibi birbirinden farklı sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olabilecekler.
Her yıl yeni işbirlikleriyle etki alanını daha da genişleten projede, bu yıl Aksigorta “Sigorta Sponsoru” olarak yer alıyor. 26 farklı ilde gerçekleştirilecek 40’a yakın gönüllülük projesinde üniversiteli gençler Aksigorta tarafından etkinlik günü için olası kazalara karşı sigortalanacaklar.
Akbank’ın, üniversiteli gençlere sivil toplum kuruluşları ile tanışma ve gönüllülük çalışmalarında görev alma fırsatı sunduğu projeye, 18-26 yaş aralığında yer alan tüm üniversiteli (ön lisans lisans, üst lisans) gençler başvurabilecek.
Gönüllülük etkinlikleri tüm Türkiye’de 10 sivil toplum kuruluşu aracılığıyla Ekim ayından itibaren gerçekleştirilecek.
Üniversiteli gençler http://sehriniyihali.com/ adresinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvuruların kontenjanlarla kısıtlı olduğu proje, tüm Türkiye’den üniversiteli gençlere açık. (Fotoğraflı)

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