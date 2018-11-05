Akbank 50 bin öğrencinin eğitim ihtiyacını karşıladı  

İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Akbank 70’inci yılında “Bir Gülüşün Yetmiş” sosyal sorumluluk projesi ile “Gülümseme sizden, eğitime destek Akbank’tan” sosyal sorumluluk projesiyle, Türkiye’nin 50 ilinde 141 okulda öğrenim gören 50 bin öğrencinin kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersini Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yozgat’ın da içinde olduğu 50 ilin çoğunluğu köy okullarının oluşturduğu okullara ihtiyaçlar ulaştırıldı.

Kargo şirketinin ulaşım ağında olmayan lokasyonların kitap ve kırtasiye ihtiyaçları, Akbank’ın tüm Türkiye’de yer alan şubelerinde görev alan Akbanklılar tarafından okullar ziyaret edilerek, doğrudan teslim edildi.

Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, “Yıllardır sürdürdüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk projelerine, bankamızın kuruluşunun 70’inci yılında bir yenisini ekledik. ‘Bir Gülüşün Yetmiş’ Projesi ile Türkiye’yi gülümsemeye davet ettik. Türkiye’nin her bölgesinden gelen gülümsemeler, ülkemizin dört bir yanındaki çocukların gülümsemelerine dönüştü. İhtiyaç Haritası platformunda, bankamızın kuruluş yıldönümü olan 30 Ocak 2018 tarihinde açık olarak bekleyen, 50 ilden 141 okuldaki 50 bin öğrencinin kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. Ülkemizin en ücra köşelerinde çalışan öğretmenlerimizin ilettiği kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını şube çalışanlarımız aracılığıyla doğrudan kendilerine ulaştırdık. Türkiye’nin gülümsemesi, 50 bin çocuğun gülümsemesini sağladı” dedi.(Fotoğraflı)



