Akbank 980 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Akbank, uluslararası piyasalardan, toplam 980 milyon dolar tutarında, 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank'ın, uluslararası piyasalardan "285 milyon dolar" ve "591 milyon euro"dan oluşan, toplam 980 milyon dolar tutarında, 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladığını belirterek, "Kredinin maliyeti dolar ve euro kısımlar için sırasıyla 'Libor + yüzde 2.75' ve 'Euribor + yüzde 2.65' oldu" dedi.
Alınan kredinin yenileme oranının yüzde 104 olduğunu söyleyen Binbaşgil, bunun hem ülke ekonomisi hem de bankacılık sektörü açısından önemli olduğunu belirtti ve ekledi:
"25 yılda 35 milyar dolarlık finansman sağladık. Zor bir yıl olan 2018'de ise 4.6 milyar dolarlık dış kaynak kazandırdık."
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